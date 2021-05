Slávnou sa stala cez noc, zažila týranie aj posmešky. Dnes Billie Eilish zo seba ukazuje viac, ako predtým

Slávnou sa stala v priebehu noci a je až zvláštne, že na Slovensku jej piesne z komerčných rádií často neznejú. Billie Eilish patrí k hudobným fenoménom 21. storočia. Pozoruhodná je najmä jej cesta na vrchol, no aj to, že sa nebojí rozprávať o svojich zdravotných problémoch, ktoré jej mnohé komplikujú a ťažkú hlavu si z hejterov nerobí, práve naopak. Najnovšie sa rozhodla pre módny magazín Vogue povedať (a najmä ukázať) viac, než kedykoľvek predtým.

Meno Billie Eilish bolo pre väčšinu sveta do roku 2015 neznáme. Mala vtedy len 13 rokov, keď sa s bratom Finneasom O’Connellom zatvorili do izby a spoločne zložili prvú várku piesní – She’s Broken a Fingers Crossed. Obe piesne sa rozhodli zdieľať prostredníctvom hudobnej streamovacej služby a sociálnej siete Soundcloud. „Len tak zo srandy,“ uviedla Billie v rozhovoroch. Stalo sa ale to, čo ani jeden z nich nečakal. Poslucháčom, ktorí na tieto skladby natrafili, sa piesne zapáčili. Až tak, že sa dvojica rozhodla pokračovať v tvorbe aj naďalej.

Slávna v pätnástich

18. novembra 2015, mesiac pred speváčkinými 15. narodeninami, dvojica na Soundcloud nahrala ďalšiu skladbu. Ocean Eyes najskôr Finneas zložil pre svoju kapelu Slightlys, no neskôr si uvedomil, že pieseň bude lepšie znieť s vokálmi jeho sestry. A tak sa aj stalo.

Ocean Eyes po ani nie 24 hodinách vygenerovalo stovky tisíc vypočutí, ďalšie vygenerovali v nasledujúcich dvoch týždňoch. To už o Billie a jej potenciál začali prejavovať záujem niektoré hudobné vydavateľstvá, predovšetkým menšia značka Darkroom patriaca pod vydavateľstvo Interscope. To sa rozhodlo, že Ocean Eyes vydá aj oficiálne. A začal sa kolotoč, aký si dvojica ani nedokázala dovtedy predstaviť.

Finneas na všetkých skladbách predviedol fantastické produkčné zručnosti – všetky hudobné aranžmány nahral sám, všetko do posledného detailu zmixoval pomocou počítača. Keďže už mal predchádzajúce skúsenosti so šoubiznisom (vidieť sme ho mohli ako herca napríklad v seriáli Glee), mal manažéra, ktorý mu pomohol podpísať pre neho a sestru kontrakt s Apple Music a ich dcérskou spoločnosťou Platoon, ktorá pomáha umelcom predtým, než ich „ulovia“ veľké vydavateľstvá.

Billie sa neskôr dostáva do rúk publicistke, ktorá jej vybaví možnosť spolupracovať so značkou Chanel a so stylistkou pracujú na jej osobitom štýle. To sa udialo v priebehu januára a februára 2016, koncom marca toho istého roku vychádza na YouTube jej prvý videoklip k piesni Ocean Eyes (viď vyššie), s ktorým mladučká speváčka doslova preráža do hudobného sveta. Hrajú ju všetky dôležité rozhlasové stanice sveta – Beats 1, KCRW aj BBC Radio 1.

Aj napriek sláve majú štúdio len v detskej izbe

Paradoxom zostáva, že aj napriek tomu, že Billie aj Finneas majú pomerne známych rodičov (obaja sú herci), v ničom im nepomáhali a svoj úspech si vydobyli úplne sami. Ich rodičia boli, a aj zostávajú, v úlohe poradcov a podporovateľov. Dokonca ani celosvetová sláva, ktorá na seba po vydaní úspešných singlov, debutového EP s názvom Don’t Smile At Me či debutového albumu When We All Fall Asleep, Where Do We Go? nenechala dlho čakať, ich nijakým zásadným spôsobom neovplyvnila. Všetky veci aj naďalej tvoria doma vo svojej izbe. A aj to všetko stojí za ich úspechom na pozoruhodnej ceste na vrchol, keďže niečo takéto sa nedeje, a najmä nie v americkom prostredí, často.

Billie má dnes 19 rokov a stále si ide za svojím. Samozrejme, za jej úspechom stojí aj tím marketingových špecialistov, ktorí ale nič nerobia bez jej súhlasu a to, čo Billie nechce alebo s čím nesúhlasí, skrátka nerobí. Za prezentáciou jej zovňajšku, celkového štýlu, dokonca aj videoklipmi, stoji často úplne sama. A tým si taktiež získala nemalú porciu pozornosti a uznania, keďže tak nie je úplne produktom veľkých hudobných vydavateľstiev a ich marketingových oddelení.

Objekt hejterov

No tak, ako má sláva svoje svetlé stránky, má aj tie odvrátené, o čom sa Billie začala postupne presvedčovať sama. Mnohí kritizovali jej štýl obliekania, ktorý na hviezdu jej kalibru bol až príliš chlapčenský a škaredý. Iným zase prekážali až príliš depresívne slová v textoch skladieb. Tie sú často plné temnoty a slov o tom, ako chce umrieť. Ako sama prezradila v nedávnom celovečernom dokumente Apple TV+, boli to len veci, ktoré chcela povedať, pretože ich tak cítila a rozhodne nemá samovražedné sklony. A napokon, v témach jej piesní sa našli aj mnohí jej fanúšikovia a pomohli im “zostať nažive”.

Hejterom jej slávy dopomohli aj správy o jej zdravotnom stave. Sama sa priznala, že trpí Tourettovým syndrómom, neskôr priznala aj depresiu a synestéziu. Práve veľkosť jej slávy však pomohla tieto problémy dostať viac na verejnosť a otvorila diskusiu.

Z neprajníkov si Billie nikdy ťažkú hlavu nerobila. Keďže vedela, ako to v šoubiznise chodí a že mnohí by zo slávnej speváčky chceli mať najmä predmet sexualizácie, rozhodla sa ísť predovšetkým opačným smerom. Svojich telesných proporcií si bola vedomá, to bolo dôvodom, prečo nosila prevažne chlapčenské oblečenie väčších konfekcií. Nechcela byť predmetom, o ktorom sa hovorí. Toto ale malo za následok, že komentáre na jej profiloch na sociálnych sieťach sa len tak hemžili neustálym poukazovaním na nedokonalosti jej tela. Prívlastky ako škaredá a neupravená najskôr neriešila. Paparazzi fotografi ju často naháňali a akoby si usporadúvali preteky v tom, kto prinesie jej najnedokonalejší záber.

Pre Vogue ukázala viac

Billie však ani za nič nechcela poľaviť a vždy sa obliekala tak, aby zo svojho tela zakryla čo najviac. To sa ale, prekvapivo, v roku 2021 zmenilo. Keďže si je vedomá svojej sily názoru, rozhodla sa, že sa za svoje telo už viac hanbiť nebude a všetky posmešky i komentáre, ktoré často hraničili so psychickým týraním, strčí hravo do vrecka.

V spolupráci s britskou verziou slávneho módneho magazínu Vogue sa Billie vo svojich 19 rokoch stala tvárou titulky a z fotografií, ktoré nafotila, mnohým jej neprajníkom i fanúšikom padla sánka dolu, ako sa zvykne hovoriť.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BILLIE EILISH (@billieeilish)

Provokatívne fotografie, na ktorých Billie zo seba odhaľuje viac ako kedykoľvek predtým, signalizujú v mnohých ohľadoch aj to, že v júli tohto roku jej vyjde nový album. Nazvala ho Happier Than Ever (v preklade „Šťastnejšia než kedykoľvek predtým”) a aj to chce provokatívnymi fotografiami, kde pózuje v nezvyčajných outfitoch, všetkým demonštrovať.

Súčasťou júnového vydania britského Vogue však nie je len séria šteklivých fotografií, ale aj rozsiahly rozhovor, kde sa Billie vyznala z viacerých vecí, ktoré ju prinútili premýšľať nad niektorými otázkami v živote inak. Ako priznala, keď bola mladšia, stala sa terčom posmeškov i týrania. Kto jej bolesť spôsobil, prezradiť nechcela a do detailov nezachádzala. Nikto z hudobného biznisu to ale nebol.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BILLIE EILISH (@billieeilish)

Hovorí, že čím je staršia, tým je rozumnejšia

Rozhovor pre Vogue Billie poskytla, pretože chcela raz a na vždy skoncovať so stigmou okolo jej osoby a toho, ako vyzerá. To je napokon aj motívom jej chystaného druhého albumu, ktorý ponúkne 16 skladieb, prvú s názvom Your Power predstavila ešte minulý týždeň.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BILLIE EILISH (@billieeilish)

Ako sama povedala, je to akoby otvorený list všetkým mužom, ktorí zneužívajú a ponižujú ženy. Keďže do sveta šoubiznisu vstúpila v pomerne mladom veku, dokonca si neuvedomovala, že najmä mladšie ženy to majú ťažké. Nikdy si totiž neuvedomovala, že na veku záleží a správala sa, akoby bola dospelá. Teraz už vie, že to nebolo správne.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BILLIE EILISH (@billieeilish)

„Nezáleží na tom, kto ste, aký je váš život, vaša situácia, kým ste obklopený, ako ste silný, či rozumný,“ hovorí o skladbe When I Was Older, ktorá je vyznaním z toho, že si práve pri dospievaní uvedomila, ako sú veci iné, než boli predtým a ako si uvedomila, že aj ona bola pomerne často zneužívaná a dôverovala nesprávnym ľuďom.

Tomu je už ale koniec, čo má taktiež naznačiť nielen nová séria fotografií pre Vogue, ale aj nový album Happier Than Ever, ktorý Billie vydáva 30. júla.