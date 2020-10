Jedna zo streamovacích služieb prekvapivo končí. Revolučný experiment za 2 miliardy skrachoval

Malo ísť o revolučný projekt na trhu streamovacích služieb. Experiment v hodnote 2 miliárd dolárov napokon po polroku prekvapivo končí. Dôvodom je nezáujem zo strany užívateľov.

Streamovacia platforma Quibi bola iná než jej súperi ako Netflix či Disney+. Fungovala výhradne na mobilných zariadeniach a ponúkala celkom iný spôsob sledovania obsahu. Užívatelia mohli pozerať jednotlivé seriál z rôznych uhlov pohľadu, či počas rôznych častí dňa. Aj preto boli v jej knižnici prevažne len krátke seriály, ktoré aj pri 10 epizódach mali dohromady za celú jednu sériu len 50 minút.

Ako však najnovšie informuje web Deadline, streamovaciu službu sa napokon jej zakladatelia rozhodli vypnúť, pretože o ňu nebol záujem. Stalo sa tak skôr, než vôbec stihla expandovať aj na iné trhy mimo USA. Na území Spojených štátov Quibi zaznamenala len 5,6 miliónov stiahnutí, čo spoločnosť priviedlo prakticky ku krachu.

Krach služby po polroku

Môže však za to aj zvláštny biznis model. Qubi ponúkalo bezplatnú 90-dňovú skúšobnú dobu a dve varianty predplatného. Lacnejší stál 4,99 dolárov za mesiac, užívatelia však museli strpieť určitý počet reklám, ktoré sa im pred alebo po dopozeraní videa prehrali. 7,99 dolárov zas stálo predplatné bez akýchkoľvek reklám.

Ani pútavý obsah, ktorý pre služby tvorili esá ako Steven Spielberg a mnohí ďalší však dostatok predplatiteľov neprilákali. Posledným klincom do hrobu pre Qubi bol aj rýchly zisk 1,75 miliardy dolárov, ktoré spoločnosť bezhlavo minula do drahých reklamných kampaní. Za túto sumu investovala do drahých spotov počas finále Superbowlu či slávnostného odovzdávania Oscarov.

Technológiu vykradli

Za pochovaním služby ale tiež môžu aj technologické nedostatky. Aplikácia bola prístupná len na mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS, mala však množstvo chýb a nefungovala správna.

Služba má navyše na krku aj súdny spor o technológiu, ktorú mala ukradnúť od spoločnosti Eko. Ide o prepínanie medzi horizontálnym a vertikálnym spôsobom sledovania streamovaného obsahu.

Správu o vypnutí služby po polroku od jej spustenia oznámili riaditelia Qubi – jej zakladateľ Jeffrey Katzenberg a výkonná riaditeľka spoločnosti Meg Whitman. Quibi bolo spustené 6. apríla tohto roku, k jej vypnutiu dôjde v nasledujúcich týždňoch.