Jedna z najznámejších cestoviek na Slovensku končí. Položila ju koronakríza

Cestovná kancelária Firo-tour, s.r.o., musí ku koncu roka 2020 prerušiť svoju činnosť. Ako ďalej informuje spoločnosť, dôvodom je koronakríza a absencia poistenia proti insolventnosti na rok 2021. Jedna z najznámejších cestoviek na trhu tak musí po vyše 20 rokoch vyhlásiť úpadok. Klientov však ubezpečuje, že peniaze za zakúpené dovolenky a vouchre dostanú naspäť, a to najneskôr do šiestich mesiacov.

“Koronakríza zasiahla nás všetkých. Niektorých viac, niektorých menej. Žiaľ, práve cestový ruch to postihlo absolútne. Aj keď sme do poslednej chvíle verili a dúfali, že to zvládneme, dnes so vztýčenou hlavou prijímame porážku,” uvádza Firo-tour na svojej internetovej stránke.

Ako dopĺňa, ešte pár dní dozadu sa obrátila cestovná kancelária na poisťovňu, aby im od budúceho roka opätovne poskytla poistenie proti insolventnosti. Bez neho totiž cestovná kancelária nemôže podnikať. Cestovná kancelária však nebola úspešná. “Prirodzene, po roku, v ktorom sme náhle zostali bez príjmu a s mnohými záväzkami, sme sa stali rizikovým produktom. Pokračovať ďalej by možno pôsobilo odvážne, no v aktuálnej situácii by to bolo z našej strany maximálne nezodpovedné. Preto dnes s veľkým smútkom vyhlasujeme úpadok,” vysvetľuje Firo-tour.