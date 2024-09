Jedna je horšia ako Rachel, druhú si vraj nik nevyberie. Bývalí súťažiaci šou Love Island zhodnotili súčasných a boli poriadne ostrí

V súčasnosti je na televíznych obrazovkách štvrtá séria šou z ostrova lásky, no stále sa nezabudlo na tie predošlé. Mnoho bývalých súťažiacich totiž ostalo priateľmi aj po šou a teraz sa zopár z nich stretlo, aby spoločne zareagovali na súčasných súťažiacich a prezradili, aké z nich majú dojmy.

V podcaste HODINA PRAVDY od Adriany Brabencovej bolo odhalených už viacero tajomstiev zo zákulisia šou Love Island a nechýbali ani odhalenia o bývalých účastníkoch. Tentoraz si k sebe do štúdia prizvali troch ďalších bývalých súťažiacich a spoločne zhodnotili štvrtú sériu tejto šou.

Prvé tipy na páry

Popri Adriane sa v podcaste objavili Natália Kočendová, Sandro Jandejsek a Adam Sedro. Natália a Adam pritom mali oproti zvyšným dvom hosťom výhodu, keďže zatiaľ čo Natália súťažila rovno v dvoch sériách, Adam bol tento rok jedným z influencerov, ktorí boli tvárou tejto šou a mal tak možnosť zoznámiť sa so súťažiacimi.

Spoločne pritom hodnotili len prvý týždeň a pôvodnú zostavu súťažiacich. „Čo sa týka chalanov, tak jednoznačne môj favorit je Dušan. Jeho poznám osobne,“ priznal Adam hneď na začiatku a prezradil aj to, že práve on presviedčal Dušana, aby sa do tejto šou vôbec prihlásil. Adam pritom tipoval, že Dušan skončí s Terez, keďže je vraj presne jeho typ a nebude prekážať ani vekový rozdiel, no to sa nestalo. Jeho typ však Adam opísal ako tmavovlásku, čo sedí aj na Dominique.

Ďalšie Adamove tipy na páry boli Viky s Tadeášom, Anet s Pavlom a Kristy s Tomášom. Dve z nich sa pritom v istej časti šou vyplnili. Ďalšie páry sa mu však vytvárali ťažko, keďže priznal: „Ja si reálne neviem predstaviť nikoho pri tej Kerol.“

„Ona je veľmi taká dominantná,“ zhodnotila hneď Adriana.

Toto bude vo vile problém

Súťažiacich však nehodnotil len Adam. Postupne si všetci štyria spoločne prešli každého jedného z nich a povedali, aké z nich majú dojmy.

„Terezka. Nádejná influencerka by som povedala. Ona má už teraz čísla,“ okomentovala Adriana fotku Terez, na čo Natália hneď poznamenala: „Vraj sú fake. Nie som si úplne istá, či je to nádejná influencerka, ale videla som tiež, že má veľa sledujúcich.“

„Ona je veľmi hanblivá. Veľmi,“ prezradil na ňu Adam a skonštatoval, že sa bojí, že to bude vo vile problém. „Ale napríklad Paula bola tiež hanblivá a nakoniec sa odviazala, lebo sa mohla o Honzíka oprieť,“ argumentovala na to hneď Adriana. Adam však vysvetlil, že si nemyslí, že Terez zvládne niektoré hry, ktoré sú vo vile, keďže nechcela odpovedať na otázky o sexe, keď sa jej Adam a ostatní z press tripu pýtali.