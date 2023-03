Jedli šváby a potkany, verili, že si to zaslúžia: Bývalí väzni popísali kruté podmienky v severokórejských väzeniach

Pochopiteľne, ak človek spáchal zločin, mal by si odpykať svoj trest. Nikto si ale nezaslúži to, čím si prechádzajú ľudia v niektorých severokórejských „nápravných“ zariadeniach. Na dennom poriadku je hlad, znásilnenia či popravy, o ktorých ani oficiálne nerozhodol súd.

Ako informuje CNN, ochrancovia ľudských práv sa búria kvôli tomu, čo sa deje za múrmi severokórejských väzníc. Dôkazom o páchaných hrôzach sú svedectvá ľudí, ktorí to prežili na vlastnej koži a z krajiny sa im podarilo ujsť, ale aj satelitné zábery či uniknuté oficiálne dokumenty.

Iniciatíve Korea Future sa podarilo vytvoriť doteraz najrozsiahlejší digitálny obraz vnútra nápravných zariadení. Aj 10 rokov po zriadení vyšetrovacej komisie OSN tu dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv. Zaznamenaných bolo najmenej 1 000 prípadov nehumánneho zaobchádzania, ponižovania a mučenia, najmenej 100 prípadov znásilnenia a viac ako 100 prípadov, kedy bolo človeku odopreté právo na život.

Podobne ako v sovietskych gulagoch, ani tu nie je cieľom zvýšiť bezpečnosť verejnosti a pomôcť trestancom zlepšiť sa a vrátiť sa do života. Cieľom je izolovať človeka, ktorého správanie je v rozpore s presadzovaním jedinečnej autority Kim Čong-una.

Korea Future popisuje prípad troch zadržaných ľudí, ktorí sa pokúsili prekročiť hranice krajiny. Jednou z osôb bola žena v poslednom trimestri tehotenstva, ktorú prinútili podstúpiť potrat. Jesť dostávali len 80 gramov kukurice denne. V priebehu niekoľkých týždňov jeden zo zadržaných schudol zo 60 na 37 kilogramov. Hlad ho prinútil jesť šváby a potkany, ktoré sa mu podarilo uloviť.

Ďalšia osoba zas bola nútená zotrvávať v nepohodlnej pozícii 17 hodín denne po dobu 30 dní. Ďalší svedkovia hovoria o tom, ako boli nútení jesť potravu pre psy a boli vystavení krutému mučeniu, bitkám a znásilňovaniu. Vzhľadom na to, v akej izolácii krajina žije, nie je možné sto stopercentnou istotou tvrdenia obetí overiť.

Located in Chongjin, the third largest city in the DPRK, this is our first look inside the facility. We used digital modelling, memory-based diagrams, survivor testimony, and satellite imagery to model the holding centre pic.twitter.com/oC3gFaqD8X

— Korea Future | 한미래 (@KFuturexhr) March 24, 2023