Jeden z najväčších nemeckých televíznych hitov mieri na slovenské obrazovky: Ukáže vám Berlín po 1. svetovej vojne

Jeden z najväčších nemeckých televíznych hitov posledných rokov mieri aj na slovenské obrazovky. Seriál Dom snov, odohrávajúci sa v Berlíne počas 20. rokov minulého storočia, predstaví reálne postavy, ktoré existovali aj v skutočnosti. Prvý diel uvedie exkluzívne televízna stanica Epic Drama už v nedeľu 10. septembra.

Ako dopadne vzťah z iných sociálnych tried?

Berlín bol po prvej svetovej vojne poznamenaný chudobou a s ňou išla ruka v ruke kriminalita. Aj napriek tomu prichádza z dedinského prostredia do mesta mladá žena Vicky, aby si tu našla prácu. Lenže jej sny sa rozplývajú ihneď po príchode. Nemá peniaze a nemá ani kde bývať. Preto prijme prácu v novom obchodnom dome Jonass. Avšak aj jeho zakladatelia bojujú o prežitie. Vicky sa čoskoro zamiluje do chudobného pianistu Harryho, ale ako sa časom ukáže, nejde o nikoho iného, ako o syna samotného majiteľa obchodného domu.

Má ich vzťah vôbec šancu? Triedny rozdiel medzi oboma, ako aj Harryho otec, ktorý s ním rozhodne nesúhlasí, nie sú jedinými prekážkami. Zdanlivo jednoduchá zápletka seriálu otvára cestu hlbším témam, akými sú genderové rozdiely, rodinné traumy, chudoba či zmysel vojny.

Plejáda postáv, aj dokonalé dobové kulisy

Seriál vznikol na motívy románu Torstraße 1 nemeckej spisovateľky Sybily Volks. Vicky stvárnila herečka Naemi Florez. Jednalo sa o jej prvú veľkú rolu. V postave Harryho sa predstavil o niečo známejší, ale mladší herec Ludwig Simon. Dráma je však plná ďalších hrdinov, či už fiktívnych, ako aj reálnych. Počas celého seriálu sa tu objaví 108 postáv. O ich autenticitu sa so svojím tímom postarala skúsená režisérka Sherry Hormann.

Natáčanie seriálu sa začalo v roku 2021 a trvalo deväť mesiacov. Producenti sa po celý čas snažili zachovať autenticitu miestnych reálií, a preto čo najviac natáčali v berlínskej štvrti Scheunenviertel. Zábery z interiéru a okolia obchodného domu Jonass boli v skutočnosti natočené v obchodnom dome v meste Görlitz , ktorý bol postavený v secesnom štýle v roku 1913. Ide o jediný nemecký obchodný dom vtedajšej doby, ktorý dodnes existuje vo svojej pôvodnej podobe. Divákov jednoznačne zaujme jeho kolosálnosť

Aj napriek snahe zachovať autenticitu, nie je možné všetko natočiť na skutočných miestach. Aj preto sa na príprave seriálu podieľalo 80 kulisárov. Ďalších 50 tvorilo dobové kostýmy z látok módneho návrhára Driesa van Notena. Len pre rolu hlavného a vedľajšieho obsadenia bolo vytvorených približne tisíc kostýmov. Komparzisti ich dokonca potrebovali v počte 4 tisíc. Aj preto boli pri natáčaní prítomné krajčírky, ktoré realizovali úpravu strihov priamo na mieste.

Ako pri natáčaní prebehlo prepojenie minulosti so súčasnosťou nám priblížila aj samotná režisérka Sherry Hormann: „Presunuli sme polovicu centra Görlitzu do inej doby. Akonáhle sa ulice zaplnili komparzistami, veteránmi, zvieratami, jedlom a vôňami, zrazu sa tam objavili aj všetky tie osobné príbehy. Prišiel za mnou malý chlapec, v ten deň bol jedným z 250 komparzistov a povedal mi, že ostane bosý. Spýtala som sa, že prečo, a on mi odpovedal, že musí žobrať, lebo nemá peniaze na topánky. Aj ostatní boli súčasťou podobnej cesty, počas ktorej ožili príbehy ich starých rodičov.“

https://youtu.be/F5BY3B0Bd1M x

Prvý diel veľkolepej romantickej drámy Dom snov si môžete pozrieť už v nedeľu 10. septembra o 21:00 na televíznej stanici Epic Drama.