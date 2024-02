Je jednou z najmladších matiek v histórii: Liza porodila, keď mala iba 6 rokov, dieťa splodil jej starý otec

Najmladšou matkou v histórii vôbec sa stala Lina Medina. Peruánske dievčatko porodilo v čase, keď malo len 5 rokov. Smutný rekord ale takmer prekonala Ukrajinka Julizaveta Liza Hryščenko. Otehotnela po tom, ako ju opakovane zneužíval jej vlastný starý otec. Dieťa, ktoré bola nútená porodiť, ale neprežilo.

V článku sa dozviete aj: ako je možné, že 6-ročné dieťa porodilo;

čo urobila Lizina rodina;

prečo odmietli cisársky rez;

aké ďalšie smutné prípady šokovali svet.

Starý otec ju opakovane zneužíval

Ako sme vás predtým informovali, oficiálne uznanou najmladšou matkou v dejinách sa stalo dievčatko z Peru menom Lina Marcela Medina de Jurado. 14. mája 1939 vo veku 5 rokov, 7 mesiacov a 21 dní navždy prepísala dejiny medicíny, keď cisárskym rezom priviedla na svet zdravého chlapčeka. O niekoľko dní neskôr obaja odišli z nemocnice domov a úrady sa pustili do vyšetrovania znásilnenia a možného incestu. Tento prípad ale, bohužiaľ, ani zďaleka nie je jediný.

Ako informuje web Crime Victims Centre, medzi deti, ktoré sa nedobrovoľne stali najmladšími matkami v dejinách, sa radí aj ukrajinské dievčatko menom Julizaveta Hryščenko. V čase, keď porodila, mala len 6 rokov. Otcom jej dieťaťa sa stal človek, ktorý ju mal za každú cenu ochraňovať – jej 69-ročný starý otec z matkinej strany, ktorý bol kedysi námorníkom.

Podľa webu The Clever, zvyšok rodiny zrejme netušil, že sa deje niečo nekalé. Dcérku totiž rodičia vzali do nemocnice v roku 1934 až po tom, ako sa im zdalo, že s ňou niečo nie je v poriadku, no nevedeli, čo presne. S jej telom sa dialo niečo, čo by nemalo zažívať žiadne dieťa. Lekári napokon prišli so správami, ktoré by šokovali každého. Liza bola totižto napriek extrémne nízkemu veku tehotná.

Rodičia cisársky rez odmietli

Lekári sa okamžite pustili do zisťovania, ako je niečo také možné. V takýchto prípadoch je jasné, že ide o zneužitie dieťaťa. Vypočúvaní boli aj rodičia malej Lizy. Dievčatko napokon prehovorilo a vyzradilo temné tajomstvo. Opakovane ju znásilňoval jej 69-ročný starý otec z matkinej strany. Lekári Lizino tehotenstvo monitorovali (potrat neprichádzal do úvahy) a na to, že dieťa čakalo dieťa, väčšinu času prebiehalo bezproblémovo. Napokon ale došlo k odlúčeniu placenty a bolo nutné okamžite zasiahnuť.

Lekári rodičom rázne odporúčali, aby Liza podstúpila cisársky rez. Tí ale trvali na tom, že ich dcéra porodí prirodzenou cestou. Mysleli si, že sekcia je príliš riskantná a prirodzený pôrod bude pre ňu bezpečnejší. Podľa Mail Online to Liza napokon zvládla, aj keď niet pochýb o tom, že si prešla hotovým peklom. V auguste roku 1934, krátko potom, ako oslávila svoje šieste narodeniny, sa jej narodilo dievčatko. Vážilo 3 kilogramy. Dieťa sa ale narodilo bez známok života.

Lekári boli presvedčení o tom, že ak by rodičia boli poslúchli ich radu, dieťa sa mohlo narodiť živé a zdravé. Pochopiteľne, Lizin pôrod vyvolal v charkovskej oblasti, kde rodina žila, obrovský škandál. Ako píše web Mirror, rozhodli sa preto, že sa presťahujú do Vladivostoku, niekam, kde ich nikto nepozná a pokúsia sa začať život odznova.