Japonci posielajú dvojročné deti samé do obchodu či MHD a bavia sa na tom. Netflix uviedol bizarnú show

Viete si predstaviť, že by ste vaše dvojročné dieťa pustili samé von do rušných ulíc, napríklad na nákup či vybaviť potrebné veci na úrade? Takáto myšlienka by pravdepodobne mnohým rodičov ani len nenapadla. V Japonsku to však vidia ľudia trochu inak a tento koncept sa tu teší veľkej obľube. A vďaka Netflixu ho môžeme spoznať aj my. Streamovací gigant uviedol bizarnú show z japonských končín, ktorá sleduje malé deti, ako si poradia so situáciami zo sveta dospelých.

Pamätáte si, kedy vás rodičia vyslali prvýkrát samých na nákup a aký to bol stres? A to predpokladáme, že ste boli podstatne starší, než hlavní hrdinovia tejto relácie.

Ako si poradia s úlohami dospelých?

Old Enough alebo „Už jsme velký!“ ako znie jej český názov na Netflixe, ukazuje v hlavných úlohách malé deti, vo veku od dvoch do šiestich rokov, ktoré sú vyslané vybaviť rôzne úlohy. Napríklad idú samé na nákup, nesú oblečenie do čistiarne, musia sa prepraviť MHD alebo majú zaobstarať ryby pre rodinnú reštauráciu.

Ako píše portál LADbible, obdoba relácie má v Japonsku už dlhoročnú tradíciu. Pod názvom Hajimete no Otsukai sa tu vysiela už 30 rokov a je vnímaná predovšetkým ako zdroj zábavy. Podľa britského The Guardian sa diváci v Japonsku môžu raz ročne tešiť na dva trojhodinové diely. A vysoká sledovanosť je dôkazom jej obľuby.

Sleduje ich skrytá kamera

Na Netflixe aktuálne nájdeme jednu sériu Old Enough, rozdelenú na 20 krátkych dokumentov. Každý jeden ukazuje samostatný príbeh dieťaťa, ktoré ide splniť svoju úlohu. Dĺžka jednotlivých častí sa líši, najkratšia má iba 7 minút a stopáž najdlhších sa vyšplhala na 21 minút.

Časť začína tým, ako dieťa dostane inštrukcie a ďalej pokračuje úplne samé. Kvôli bezpečnosti je mu však neustále na blízku štáb so skrytými kamerami, ktoré sledujú každý jeden jeho krok. Dokonca aj obsluha či personál, s ktorým príde do kontaktu, vedia dopredu o malých návštevníkoch. A preto keď vidia dvojročné dieťa v obchode bez rodičov, nezalarmujú pomoc.

Humor, množstvo emócií aj dávka bizarnosti

Z pohľadu japonských divákov ide o napínavé dobrodružstvo a podobne to vnímajú aj samotní malí hrdinovia, ktorí sa vydávajú do sveta. Najprv pociťujú strach, keď sa však na konci dostanú domov k rodičom, sú hrdí na to, čo dokázali. Podobne to vnímajú aj rodičia, ktorí sa v mnohých prípadoch neubránia slzám radosti.

Nepochybne ide o reláciu, ktorá delí svojich divákov do dvoch kategórií. Svedčia o tom napríklad aj reakcie ľudí na Twitteri. Kým niektorí show milujú, ďalším príde jednoducho zvláštna. Preto ak vás zaujala, urobte si vlastný názov.