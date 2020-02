Ivan pracuje ako artista v jednom z najväčších cirkusov sveta: Stačí iba malé zaváhanie a môžete sa zraniť

Množstvo ľudí zavíta pri návšteve Číny na predstavenie vodnej artistickej show House of Dancing Water. Vyznačuje sa náročnými akrobatickými kúskami, ktoré sú realizované nad bazénom s objemom 14-miliónov litrov vody, čo sa rovná 5 olympijským bazénom. Jedným z jej členov je aj mladý Slovák Ivan Vargovský, ktorému sa na toto miesto podarilo dostať vďaka talentu a obrovskej snahe.

Chcel dokázať, že aj obyčajný človek zo Slovenska si dokáže splniť svoje sny, ak na nich tvrdo pracuje. A to aj bez akýchkoľvek kontaktov či protekcie, iba pomocou svojej snahy a odhodlaniu nevzdať sa, aj keď to nie je vždy jednoduché. Pozrime sa, ako sa Ivanovi podarilo dostať do jedného z najväčších artistických cirkusov na svete a aký je život Slováka v Číne.

Na svojom cieli Ivan tvrdo pracoval už od útleho detstva. „Športovej gymnastike sa venujem od 4 rokov a robil som ju na profesionálnej úrovni do 22 rokov. Počas mojej kariéry som bol niekoľkonásobným majstrom Slovenska, bol som na Majstrovstvách Európy aj sveta. Za môj najlepší úspech považujem 3. miesto na Svetovom pohári na preskoku.“

Pracujete ako artista v najväčšom vodnom artistickom cirkuse na svete – The House of Dancing Water v Makao. Ako ste sa k tejto zaujímavej práci dostal?

Asi keď som mal 16-17 rokov tréner Martin Zvalo mi povedal: “O pár rokov ťa vidím v cirkuse ako Jána Petroviča“ – prvého Slováka, ktorý sa dostal do cirkusu a ktorý je a naďalej bude mojím obrovským vzorom. V tom čase ma to celom pobavilo, nikdy by som nepredpokladal, že to bude naozaj mojím snom.

Neskôr mi táto myšlienka behala v hlave čoraz častejšie, keď som začal skákať oveľa ťažšie skoky na akrobe i trampolíne.

Z myšlienky sa stal sen a rozhodol som sa že dokážem, že aj obyčajný človek zo Slovenska sa môže dostať do najlepšej vodnej show na svete.

Pár rokov na to som ešte pretekal, chodil do školy a robil trénera gymnastiky. Akonáhle som sa dozvedel že je kasting, neváhal som a hneď som sa prihlásil. Bol to síce kasting do inej show v “Dragone – La Perle” v Dubaji, ale podarilo sa mi dostať kontrakt.

Bohužiaľ, keď sa pýtali na zdravotný stav, tak som sa úprimne priznal, že ma bolieva rameno z gymnastiky. O pár dní chceli so mnou urobiť interview, na ktorom mi oznámili, že mi rušia kontrakt kvôli tomu, že s mojím ramenom je veľké riziko robiť túto prácu. To bolo pre mňa jedno obrovské sklamanie.

Nevzdal som to a povedal som si, že na to mám, nedrel som cely život na to, aby ma odmietali. O rok na to bol ďalší kasting do Cirque du Soleil. Prebiehalo to super, veril som si a aj kastingovému tímu som sa páčil, povedali mi, že sa mi ozvú čoskoro. Vtedy som ešte nevedel, že “čoskoro” trvá dodnes. Nevadí, povedal som si, že ak bude ďalší kasting, pôjdem, aj tak ma musia niekedy zobrať!

Potom som rok vystupoval v akrobatickej skupine Akrobati.SK s Martinom Sákom spoluzakladateľom tejto skupiny, ktorú založili pred 10 rokmi bývalí gymnasti. Teraz sú už všetci členovia Akrobati.SK rozlezení po svete v Cirque du Soleil či Dragone.

O rok na to mi prišiel mail z The House of Dancing Water s tým, že by ma potrebovali do show skôr a o mesiac na to som mal odletieť. Bol som šťastný, no napriek tomu som tomu nechcel veriť po mojich predošlých skúsenostiach. Takže som nemal veľké ilúzie a čakal som až kým nezačnem reálne vystupovať.

Ako prebieha táto show?

The House of Dancing Water je javiskové stvárnenie poézie založené na vode, ktoré napísal a režíroval Franco Dragone. Malo premiéru v septembri 2010. Divadlo sa nachádza v komplexe City of Dreams v Makao.

Predstavenie trvá 90 minút a obsahuje akrobatické prvky a originálne akty, pričom scéna sa transformuje do rôznych častí. Na vystúpení sa predstaví vyše 90 gymnastov, cirkusových umelcov, tanečníkov, skokanov do vody, hercov a motocyklistov. Účinkujúci pracujú spolu so 160 zamestnancami výroby, technikmi a profesionálnymi potápačmi z celého sveta.

Ako sa na vystúpenia pripravujete? Koľko času venujete tréningom?

Počas týždňa mávame tak 2-3 plánované tréningy, trvajú asi 30-60 minút. Plus mávame ešte dobrovoľné tréningy, ktorých sa môžme zúčastniť. A to ešte nerátam samostatné rozcvičky pred tréningami a pred vystúpením. Pred každým vystúpením si dávam najmenej 30 minút intenzívnej rozcvičky, posilňovania a strečingu.

Po psychickej stránke mám veľa vecí už zvládnutých zo show, ale čo sa týka nebezpečných vecí ako skokov do vody z “russian swingu” (ruskej hojdačky), pri ktorej lietam tak do 15 metrov alebo skoky z výšky zo 17 metrov, musím mať v hlave naozaj jasno v tom, čo idem skočiť a poriadne sa sústrediť. Pri horších pádoch z takých výšok artisti zvyknú skončiť v nemocnici s otrasmi mozgu či potrhanými pľúcami a podobne.

Máte aj vy osobne negatívny zážitok spojený s gymnastikou?

Gymnastika je náročný šport, obetoval som jej viac-menej svoj život. Ale keď sa na to pozriem spätne, tak nič neľutujem a som veľmi rád za ľudí, ktorí stáli pri mne, najmä rodičia, že ma v tom podporovali a tréneri, že vložili do mňa energiu, čas a skúsenosti, ktoré sa mi zídu na celý život.

S gymnastikou mám jediný “zlý” zážitok, že som musel podstúpiť operáciu menisku v kolene. Ale to k takému vrcholovému športu patrí. Našťastie, operácia menisku bola len “kozmetická úprava” a o 2-3 mesiace som bol späť vo forme.

A z práce v Makau mám jeden zlý zážitok. Stratil som sa vo vzduchu, keď som šiel spraviť 4-né salto z “russian swingu” (čo je veľmi náročný trik). Našťastie to skončilo iba s monoklom pod okom a modrinou na hrudníku. V tej chvíli si človek uvedomí, aká tvrdá voda môže byť. (haha)

Výber Číny ako krajiny bol náhodný?

Výber bol náhodný, ale v podstate plánovaný. Predtým som cestoval iba keď som mal preteky v gymnastike a to sme si mestá veľmi neužívali, lebo sme prišli za jedným cieľom – zacvičiť čo najlepšie, takže okrem hotelovej izby a telocvične sme toho veľa nevideli.

Keď už som sa rozhodol isť do cirkusového sveta, tak mi bolo v podstate jedno, či to bude DRAGONE alebo CIRQUE DU SOLEIL. Ale prvá show, o ktorej som začal snívať bola Dragone – The House of Dancing Water. A nakoniec sa mi to podarilo.

Ako by ste opísal svoj život v Číne?

Makao je bývalá portugalská kolónia, takže to tu miestami nevyzerá ako v Čine. Makao je jediné mesto v Ázii, kde je legálny hazard. Ázia celkovo je veľmi krásna na cestovanie. Neuveriteľne pekné miesta tu nájdete na každom kroku.

Akú máte skúsenosť s miestnymi ľuďmi?

Na miestnych si treba zvyknúť. Veľa z nich je dosť nevychovaných a nechutných, ale je to asi ich kultúra. Nás rodičia učili základné veci, ako napríklad nesrkaj, nešúchaj nohami, nepľuj a podobne. (Smiech! Tu ich to asi neučia. Hovorím, treba si zvyknúť. (Smiech)

Myslíte, že pri presadení sa záleží iba na talente a schopnostiach jednotlivca?

Ťažko odpovedať na túto otázku. V dnešnej dobe stačí mať kontakty a nemusíš mať ani talent, čo je smutné, ale, žiaľ, aj pravdivé.

Ostatní, čo talent majú a nemajú kontakty, si to musia vydrieť.

Aké najnáročnejšie alebo najnebezpečnejšie číslo ste robili?

Moje najnáročnejšie číslo sú Strapsy. Samotné časti v tom akte nie sú pre mňa náročné, ale keď spojíte celú zostavu dokopy, ktorá trvá 7 minút, tak je to dosť náročné a vyčepávajúce.

Najnebezpečnejšie číslo je pre mňa Russian Swing a High Dive. Na Russian Swingu (hojdačka) skáčete do vysokých výšok, kde robíte triky rôznej obtiažnosti a High Dive (skoky z výšky) zase skáčete z výšky. Pri oboch dopadáte síce do vody, ale z tej výšky aj voda dokáže byť tvrdá.

Nebezpečné je pri tom to, že stačí len malé zaváhanie a môžete sa stratiť vo vzduchu, zle dopadnúť a zraniť sa celkom zle.

Veľakrát sa stáva, že máme Strapsy a hneď za tým Russian Swing, čo je zabijak. Vyzerá to asi takto: Hneď po 7 minútovej choreografii na Strapsoch šprintujeme do výťahu, kde sa prezliekame do iných kostýmov a hneď, ako sa otvoria dvere na výťahu, šprintujeme na svoje pozície na Russian swing.

Aké je Vaše obľúbené číslo, ktoré robíte?

Moje najobľúbenejšie čísla sú aj práve Rusiang swing a High dive, pretože tam mám veľa adrenalínu, ktorý ma poháňa ďalej. A tým pádom ma stále láka skúšať nové veci a posúvať sa vyššie a vyššie.

Je podľa Vás na Slovensku dostatok priestoru na rozvoj schopností v tejto oblasti?

Na Slovensku je hlavný problém s nedostatkom kvalitných trénerov, ktorí by mali veľa skúseností. Každým rokom menej a menej. Tým pádom ďalšie generácie nie sú a nebudú také zdatné ako voľakedy. Problémom sú mnohokrát aj rodičia. Čo sa týka priestorov, máme pár gymnastických telocviční, no detí je veľmi veľa a niektoré, ktoré by mohli byť talentované, sa na rad ani nedostanú.

Pre viac videí z predstavení alebo samotnej Ivanovej tvorby sledujte jeho kanál na Youtube alebo profil na Instagrame, na ktorom nájdete aj množstvo fotografií z ciest.