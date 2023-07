„Ísť tam je strašný nápad.“ Pilot varoval cestujúcich pred dovolenkou na Rodose, viacerí okamžite vystúpili

Britskí dovolenkári, ktorí mali namierené na ostrov Rodos zažili varovanie pilota, po ktorom osem pasažierov radšej z lietadla vystúpilo.

Oznámil, že letieť na Rodos je zlý nápad

Išlo o spoločnosť EasyJet a ako píšu TV Noviny s odvolaním sa na Metro, v lietadle bolo iba 37 pasažierov, pričom kapacita bola až 180. Pilot pred štartom na letisku Gatwick v Londýne oznámil cestujúcim, že ísť na Rodos, kde momentálne zúria požiare, je „strašný nápad“.

Pilot povedal, že let operuje v núdzovom režime a spiatočné lety riadi armáda. „Ak chcete teraz vystúpiť, nikto vám v tom nebráni. Neviem, aký je cieľ vašej cesty, no ak chcete na Rodose dovolenkovať, úprimne vám hovorím, že je to zlý nápad,“ povedal pilot.

Osem dovolenkárov následne po týchto slovách z lietadla vystúpilo a ostatní sa predsa podujali na cestu.