Internet sa zabáva na grimasách princa Louisa: Chlapec je opäť hviezdou kráľovských podujatí

Neodmysliteľnou súčasťou korunovácie sú členovia kráľovskej rodiny. Z nich v poslednej dobe vyčnieva syn princa Williama a vnuk kráľa Karola III., princ Louis, ktorého grimasy obleteli svet aj po sobotnej korunovácii, píše portál TV Noviny.

Prísne pravidlá, tradície so hlbokou históriou a etiketa. To všetko musí byť pre členov kráľovskej rodiny nepísanou povinnosťou. U starších to platí bez problémov, no úsmevné momenty prídu vo chvíli, keď sa kamera zameria na tých najmenších „Royals“.

Už býva zvykom, že pozornosť padá na princa Louisa, päťročného syna princa Williama. Louis, ktorý je zároveň 4. v poradí nástupníctva na britský trón, sa počas sobotnej korunovácie svojho starého otca predviedol v plnej paráde. Počas cirkevného obradu pôsobil koncentrovane a seriózne, jeho detská nátura sa prejavila po príchode na balkón Buckinghamského paláca.

Jeho balkónové grimasy sa ihneď stali predmetom virálnych videí a fotiek, ktoré obleteli svet. Ľudia sa totiž veľmi radi pozerajú na to, že aj v kráľovskej rodine napriek odlišnej výchove sú deti stále deťmi. Princ Louis je toho priamym dôkazom.