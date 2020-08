Stroj umožňujúci cestovanie v čase zatiaľ nikto nevynašiel, nemôžeme sa preto preniesť do minulosti a presvedčiť sa na vlastné oči. To, ako vyzerala Zem pred miliónmi rokov si však môžete pozrieť vďaka interaktívnej mape.

Ako informuje portál Dinosaur Pictures, paleontológovia z Kalifornie na čele s Ianom Websterom sa rozhodli vytvoriť interaktívnu mapu, vďaka ktorej môžete zistiť, kde sa pred miliónmi rokov nachádzalo mesto, v ktorom žijete, píše CNN.

Zem sa totiž neustále mení a pred 750 miliónmi rokov sa vaše mesto pravdepodobne nachádzalo niekde celkom inde ako dnes. Súčasťou interaktívnej mapy je množstvo nástrojov, vďaka ktorým môžete napríklad zistiť, kde na Zemi žili prvé plazy a kde kvitli prvé kvetiny.

Webster sa pre CNN vyjadril, že cieľom projektu bolo ukázať, ako sa naše životné prostredie mení a aké je všetko dynamické. Dejiny Zeme siahajú ďalej, než si človek vôbec dokáže predstaviť a súčasné rozloženie tektonických platní a kontinentov je vlastne výsledkom súhry náhod. V čase, keď zmizne z povrchu Zeme aj posledný človek, bude naša planéta opäť vyzerať celkom inak, ako vyzerá dnes.

