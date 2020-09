Inštruktorka Krav Magy Dominika: Toto bojové umenie má korene na Slovensku, izraelská armáda ho používa dodnes

Pojem Krav Maga zrejme poznáte, no možno ste nevedeli, že má korene práve na Slovensku. O systéme sebaobrany, historických udalostiach spred druhej svetovej vojny a aj o tom, aké to je robiť bodyguardku a pracovať s fyzicky silnejšími mužmi sme sa rozprávali s Dominikou Haber. Tá sa Krav Mage venuje 8 rokov a bojovým umeniam celkovo už 18 rokov.

Aké sú hlavné princípy Krav Magy? O čo vlastne ide? Nie je to šport ani bojové umenie, čo to potom je?

Krav Maga je izraelský názov a v preklade znamená “boj zblízka”. Je to systém prvkov sebaobrany, ktorého hlavným cieľom je vyviaznuť živý a s čo najmenšími zraneniami z nevyprovokovaného útoku. Krav Maga je mix rôznych bojových umení a techník a neustále sa vyvíja, pretože aj spôsoby napadnutia sa menia.

Bohužiaľ, momentálne sú na vzostupe útoky s nožmi či postriekanie obete kyselinou, ktorých bolo v minulosti menej. Naši žiaci sa pýtajú, čo v takýchto prípadoch robiť a my sa snažíme im dať tú najlepšiu odpoveď, a tým zvýšiť ich šance na obranu. Učíme ľudí byť obozretnejší a vyhýbať sa situáciám, ktoré by ich život a zdravie mohli ohroziť.

Pokiaľ je násilie jediná cesta, ako zo situácie vyviaznuť živý, vtedy príde na rad Krav Maga. Učíme sebaobranu voči viacerým útočníkom prichádzajúcim z rôznych strán, obranu voči útočníkom so zbraňou, nožom, pištoľou, palicou. Taktiež učíme ochranu tretej osoby.

Ľudia už možno tento pojem zachytili, no len málokto vie, že má korene na Slovensku. Aká je história Krav Magy?

Áno, systém sebaobrany, ktorý dnes poznáme pod názvom Krav Maga, sa začal formovať v Bratislave pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Jeho zakladateľ Imrich “Imi” Lichtenfeld bol profesionálny zápasník, boxer a gymnasta, ktorý úspešne v rámci Československa reprezentoval Slovensko na viacerých medzinárodných súťažiach.

Narodil sa slovenským rodičom v roku 1910 v Budapešti a vyrastal v Bratislave, kam sa jeho rodina presťahovala kvôli otcovi Samuelovi, ktorý tu pôsobil ako vrchný inšpektor polície. Imiho otec bol taktiež bývalý akrobat a v Bratislave vlastnil prvé moderné fitness centrum, kde okrem gymnastiky učil aj box a zápasenie.

Koncom tridsiatych rokov minulého storočia v Bratislave narastal antisemitizmus a práve vtedy začal Imi učiť miestnu židovskú komunitu, ako sa brániť. Ako profesionálny športovec musel svoje myslenie a výučbu presunúť do sveta, kde neexistujú pravidlá, a to zo žinenky na ulicu, kde išlo doslova o život. Krav Maga vznikla z nutnosti brániť sa proti utláčaniu a prenasledovaniu židovskej menšiny v našom hlavnom meste, nie tak veľa rokov dozadu. Je to smutný príbeh a mali by sme ho poznať.

Jedným z dedičov bol učiteľ Haim, ktorý získal aj právny dokument, no, bohužiaľ, umrel. Kto je ďalším „dedičom“?

Veľmajster Haim Zut, po ktorom je pomenovaná organizácia, pod ktorou trénujem, bol najbližší Imiho žiak a po Imim najviac uznávaná autorita vo svete Krav Magy. Haim stretol Imiho v roku 1952, keď ako osemnásťročný začal svoju vojenskú službu. V tom čase bol Imi hlavný učiteľ Krav Magy v izraelskej armáde a to až do roku 1963, keď opustil armádu a začal Krav Magu prispôsobovať civilistom.

Haim sa v tom istom roku zúčastnil Imiho vôbec prvého inštruktorského kurzu a okrem štúdia Krav Magy získal certifikáty aj od športového Inštitútu Wingate až po úroveň ekvivalentu olympijského trénera. Haim nás opustil v máji tohto roku vo veku 85 rokov. Ako svojho nástupcu určil svojho žiaka Veľmajstra Meniho Mehabada spolu s tímom jeho dlhoročných inštruktorov.

S Haimom ste sa aj stretli. Aké to bolo? Naučil vás niečo?

Vďaka môjmu trénerovi z Londýna, Joelovi Bennettovi, som mala tú česť stretnúť Haima v Anglicku a niekoľkokrát s ním trénovať aj v Izraeli. Haim bol v prvom rade človek s obrovským srdcom. Pre mnohých svojich žiakov bol viac ako učiteľ, bol členom ich rodiny. Aj vo svojom vysokom veku sa aktívne zúčastňoval tréningov, lebo mu záležalo odovzdať nám čo najviac zo svojich vedomostí a skúseností.

Jeden z prvých príbehov, ktorý som od neho počula, boli jeho spomienky na trénovanie bývalých členov pouličných gangov v rámci ich rehabilitácie. Haim si medzi nimi vybudoval hlboký rešpekt a úctu a mnohých mladých ľudí tak zachránil od kriminálneho spôsobu života. Raz v noci dobehla jeho dcéra vystrašená domov, lebo ju cestou prenasledovala skupinka mužov. Na druhý deň na tréningu Haimovi jeho žiaci, bývalá problémová mládež, oznámili, že včera dohliadli na to, aby jeho dcéra došla domov v poriadku, nabudúce by však mala zvážiť chodiť sama večer von. Tá skupinka mužov, ktorá z diaľky naháňala strach, boli v skutočnosti ľudia, ktorí vďaka Haimovi našli správnu cestu v živote.

Haim bol veľmi priateľský, srdečný a veselý človek. Záležalo mu na druhých a ich bezpečnosti, keď nás sledoval pri tréningu, neušiel mu najmenší detail. Tréningy v jeho klube v Izraeli boli moje fyzicky najťažšie, ale zato najkrajšie zároveň.

Pracujete ako bodyguardka. Proti zaužívaným stereotypom bojujem, ale toto však asi nie je bežné zamestnanie pre ženu, alebo je to v zahraničí inak?

Ako osobná ochranka pracujem vyše sedem rokov, takže pre mňa je to popravde úplne bežné povolanie. Našou náplňou práce je okrem ochrany života a zdravia klientov aj ochrana ich imidžu, životného štýlu, súkromia, biznisu a podnikateľských cieľov. Často zastávam aj úlohu osobnej asistentky, tlmočníčky či spoločenského garde.

V závislosti od klienta a situácie sme rovnako potrebné ako naši mužskí kolegovia. Pri tejto práci sú najdôležitejšie diplomatické schopnosti, predísť konfliktom predtým, ako sa vôbec stanú. Vašu pozornosť nesmie nič vyrušiť, musíte veľa predvídať, veriť a cvičiť svoju intuíciu a rýchlo zasiahnuť. Väčšina klientov preferuje bodyguardov, ktorí splynú s prostredím a nepriťahujú pozornosť.

Žena má v tomto výhodu a zo skúsenosti viem, že aj väčší rešpekt. Mužov v tejto úlohe často provokujú, na ženu si to ľudia dovolia menej, pretože vedia, že keď si toto netradičné povolanie vyberie, je viac ako isté, že ovláda aspoň základy sebaobrany. Muži sa často spoliehajú na to, že sú vyšší a ostatné schopnosti zanedbávajú. Nie je to, samozrejme, pravidlo.

Máte nejaký zaujímavý zážitok v profesii, ktorú vykonávate? Robili ste bodyguardku nejakej známej osobnosti?

Pracovala som pre rôznych klientov zahrňujúc aj celebrity, ktoré popravde patria medzi tých ľahších klientov. Áno, väčšinou nás prenasledujú húfy fanúšikov, celebritní klienti sú však zvyknutí mať okolo seba väčší tím ochranky a nasledujú jej pokyny. Narozdiel od napríklad členov zahraničných kráľovských rodín či majetných klientov, ktorí vás potrebujú častokrát viac, no počúvajú už menej a máte čo robiť, aby ste s nimi udržali krok. Zaujímavých zážitkov mám viac, povedať vám o nich však, bohužiaľ, nemôžem.

Keď sa vašimi žiakmi stanú muži, ktorí sú fyzicky zdatnejší, ako to vnímajú?

Toto je veľmi dobrá otázka z pohľadu sebaobrany. Haim často opakoval, že techniky sebaobrany musia byť navrhnuté tak, aby ich zvládol každý bez rozdielu. Od dieťaťa, cez menej fyzicky zdatných ľudí až po starších občanov. Keď sa vrátime k začiatkom Krav Magy, keď si vás niekto vyhliadne ako obeť, bude pravdepodobne fyzicky väčší a zdatnejší ako vy. A pokiaľ nie, zaútočia na vás v skupine. V sebaobrane neexistujú váhové kategórie, prakticky neustále trénujeme voči silnejšiemu súperovi.

Za roky trénovania si spomínam len na jednu čisto mužskú skupinu, ktorá sa na začiatku uškŕňala, keď zbadali svoju trénerku. Veľmi rýchlo ich to prešlo, keď si uvedomili, že ich fyzické predispozície veľa neznamenajú. Nestačí byť silný, treba vedieť, ako svoju silu využiť. Sebaobrana je o tom byť múdrejší, zachovať pokoj a vedieť, ako využiť situáciu vo svoj prospech. Najväčšiu radosť mi robí to, keď môžem fyzicky menej impozantnej žene, ale aj mužom ukázať, že aj oni sú silní a môžu sa brániť.

Tak, ako aj iné bojové umenia, aj sebaobrana je celoživotná cesta a tréning pre nikoho nikdy nekončí. Haim vravieval, že keď sebaobranu použijete len raz za dvadsať rokov, stálo to za to ju dvadsať rokov trénovať.

Trénujete aj s vojakmi, policajtmi a záchranármi, robíte kurzy, ako sa správať v prípade teroristických útokov. Využili ste osobne Krav Magu pri nejakej vážnej udalosti? Aký útočník alebo koľko útočníkov by ste už vyhodnotili ako veľmi rizikovú situáciu?

Krav Maga pomáha trénovať intuíciu a zachovať pokoj aj vo vyhrotených situáciách. Práve vnútorný pokoj a nadhľad v mojej práci často zabránil konfliktu. Osobne sa mi stalo, že ma v minulosti napadli na ulici. Ubránila som sa, ale slzy mi tiekli ďalšiu hodinu. Z násilia nikdy nemáte dobrý pocit a nedá sa presne určiť, koľko útočníkov je priveľa.

Vždy treba vyhodnocovať, čo v danej situácií môžete spraviť, aby ste prežili, či už je to útek, spolupráca a v poslednom rade boj. Keď chce útočník len vašu peňaženku či mobil, každý zodpovedný inštruktor vám odporučí im ich dať a ochrániť to najcennejšie, čo máte. Svoj život.

Krav Maga zrejme nebude typ boja, ktoré má vyššie duchovné princípy ako napríklad thajský box. Je pravda, že v boji nepoznáte, čo je to fair play a najdôležitejšie je v podstate poraziť protivníka, aj keď je napríklad silnejší (má v ruke zbraň a podobne)?

Rada by som citovala Imiho: „Musíš byť tak dobrý, že nemusíš zabiť.“ Tento citát sa priamo týka tréningu a praktizovania Krav Magy a myslím, že najlepšie vystihuje jej podstatu a duchovný princíp ochrániť život. Ako svoj a svojich blízkych, tak dokonca aj život vášho útočníka. Keď si pripomenieme, s koľkým zlom a nenávisťou sa Imi v živote stretol, tento citát dokazuje silu pravého charakteru. Pre mňa je to veľmi hlboká myšlienka a duchovný princíp, podľa ktorého sa snažím žiť.

Dôležitá je asi okamžitá a správna reakcia.

Správna reakcia je premyslená reakcia. Moment prekvapenia hrá v sebaobrane veľkú úlohu a vždy študentov učíme premyslieť svoj ďalší krok. Keď sa však rozhodnete pre boj, neprestaňte, kým nie je po ňom. Základné princípy boja podľa Imiho sú techniky založené na prirodzenom pohybe tela, brániť sa aj útočiť zároveň a šetriť si energiu. V Krav Mage nie sú pravidlá a dôležité je poznať a útočiť na čo najzraniteľnejšie miesta ako sú tvár, rozkrok či kolená.

Stále ale platí trestný zákon. Takže pokiaľ by ste mali nôž, ale útočník nie, nemôžete ho zrejme len tak bodnúť bez následkov.

Áno, to je pravda. Nikto nestojí nad zákonom, ale každý máme právo brániť sa. Krav Maga Haim Zut je v porovnaní s inými klubmi početne menší, pretože sa nenechal zlákať vidinou rýchleho zárobku predávaním inštruktorských licencií alebo učením „zjednodušenej“ a komerčnejšej verzie Krav Magy.

V našich kluboch sa rozprávame o násilí, o tom, čo sa považuje za adekvátne použitie sebaobrany v očiach zákona a podobne. Blízky kontakt medzi učiteľmi a žiakmi je taktiež spôsob, ako sa snažíme zaručiť, že učíme naozaj len tých „dobrých“ ľudí, ktorí tieto vedomosti nezneužijú protizákonne.

Prečo sa Krav Maga spája najmä s Izraelom?

Situácia v Európe sa pre židov zhoršila natoľko, že Imi musel v roku 1940 emigrovať. Z Bratislavy odišiel na poslednej lodi, ktorej pasažierom sa podarilo ujsť pred nacistami. Cesta na územie dnešného Izraela mu trvala dva roky, počas plavby Imi zachránil niekoľko pasažierov, ktorí spadli cez palubu a prekonal vážnu infekciu ucha v dôsledku týchto hrdinských činov a slúžil rok a pol v československej légií na Blízkom Východe.

Pred vznikom Izraela v roku 1948 Imi učil na jeho území miestne paramilitaristické jednotky boj tvárou v tvár a od roku 1948 do roku 1963 pôsobil ako hlavný inštruktor v Izraelskej Armáde. Imiho tréning mal svoj základ v boxe, zápasníctve, gymnastike a vo vojenskom výcviku. Tu aj vznikol názov Krav Maga, ktorá je dodnes oficiálnym bojovným systémom izraelských ozbrojených zložiek. Imi umrel v roku 1998 a je pochovaný v Izraeli pod svojím hebrejským priezviskom Imi Sde-Or. V Bratislave nám ho pripomína pamätná tabuľa na Židovskej ulici.