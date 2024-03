Incident bol zachytený na video: Lietadlo stratilo krátko po vzlete koleso, muselo núdzovo pristáť

Lietadlo spoločnosti United Airlines smerujúce zo Spojených štátov do Japonska muselo vo štvrtok núdzovo pristáť v Los Angeles po tom, ako pri vzlete zo San Francisca stratilo jeho z kolies. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Incident bol zachytený na video, na ktorom je vidieť, ako lietadlo Boeing 777 niekoľko sekúnd po štarte stratilo jedno zo šiestich kolies na ľavej strane podvozku.

Koleso dopadlo na parkovisko pre zamestnancov na Medzinárodnom letisku v San Franciscu, kde poškodilo jedno z áut, prerazilo plot a zastavilo sa na susednom parkovisku. Pri incidente sa nikto nezranil, povedal hovorca letiska Doug Yakel.

🚨 #BREAKING: A United Airlines Boeing 777 has lost a wheel while taking off San Francisco

Several cars have been CRUSHED by the falling wheel

WHAT'S GOING ON WITH BOEING AND THE AIRLINES?

