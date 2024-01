Husky ušiel z klietky a oslobodiť chcel aj kamarátov: Video ukazuje, ako si sám urobil párty, upratoval po ňom policajt

Zvieratá nás občas vedia svojimi šibalstvami poriadne prekvapiť. Dôkazom je husky, ktorý bol umiestnený v záchrannom centre. Rozhodol sa, že si urobí večierok a z klietok sa pokúsil vypustiť aj ďalších štvornohých kamarátov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Urobil si párty

Ako informuje Mail Online, pes v arizonskej záchrannej stanici pre domáce zvieratá Lost Our Home Pet Rescue sa rozhodol ujsť zo svojej klietky a pokúsil sa oslobodiť aj ďalšie psy. Napokon si našiel občerstvenie a s radosťou nechal miestnu políciu, aby po ňom upratala. Sériu udalostí sa podarilo zachytiť aj na kamery.

Sibírsky husky menom King utiekol zo svojej búdy ešte 16. novembra krátko po polnoci a rýchlo sa pokúsil oslobodiť svojich priateľov. Na záznamoch je možné vidieť, že sa všemožne snaží otvoriť ďalšie klietky. Miestami to vyzerá, ako keby medzi sebou psíky nemo komunikovali.

King to napokon vzdal a rozhodol sa, že si otvorí dvere a preskúma vedľajšiu miestnosť. Na polici sa mu podarilo nájsť nádobu s granulami, zvalil ju a, samozrejme, pochutnal si na nich. Narobil pritom poriadny neporiadok.

Policajta nadšene čakal pri dverách

Zakladateľka a výkonná riaditeľka záchrannej stanice Jodi Polanski povedala, že o Kingovom úteku sa dozvedela, až keď sa v útulku po polnoci spustil alarm. Krátko po spustení alarmu prišiel miesto skontrolovať policajt a King ho nadšene čakal pri dverách. Policajt sa opatrne dostal dnu, aby pes nemohol ujsť. Zdalo sa, že Kinga veľmi potešilo, že má konečne spoločnosť.

Policajt pravdepodobne Kinga zaviedol späť na jeho miesto a následne po ňom neporiadok upratal. Nemusel to síce robiť, no riaditeľku tým jednoznačne dojal. Záchranná stanica na sociálnej sieti neskôr napísala, že išlo o najroztomilejšie „zatknutie“, aké doteraz zažila. Týždeň po nočnej párty napokon King našiel svoj domov, niekto si ho adoptoval. Lost Our Home Pet Rescue pomáha zachraňovať zvieratá ľudí, ktorí prišli o svoj domov a viac sa už o ne nechceli alebo nemohli postarať.