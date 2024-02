Hory začali zapáchať z poriadne nechutného dôvodu, povaľujú sa tu ľudské výkaly. Zaviedli preto nové pravidlo

Ak patríte medzi nadšencov turistiky, možno sa vám už stalo, že to na vás prišlo a museli ste si „odskočiť“ niekam do lesa, alebo ak sa to nedalo vydržať, tak sa len tak skryť za skaly a vykonať potrebu tam. Pri túre trvajúcej len niekoľko hodín, sa tomu dá vyvarovať, no inak to je v prípade diaľkových trás alebo hôr, ktorých zdolanie si vyžaduje viac času. Ide o normálnu ľudskú potrebu, v dôsledku ktorej ale začali najvyššie hory sveta zapáchať, informuje iMeteo, s odvolaním sa na BBC. Zašlo to až tak ďaleko, že zaviedli nové pravidlo, ktoré turisti musia dodržiavať.

Mount Everest zápasí s ďalším problémom. Exkrementy horolezcov sa tu úplne nerozložia, a keď stúpne teplota, začne sa z nich šíriť nepríjemný zápach. Situácia je taká vážna, že okolo štvrtého tábora je vidieť povaľovať sa ľudské výkaly. Určite to nie je najpríjemnejší pohľad, aký by ste pri zdolávaní tejto hory chceli vidieť.

Pomôcť má novinka, ktorú ľudia pri návšteve budú musieť dodržiavať

Ak sa niekto po novom rozhodne vydať na Mount Everest, bude si musieť predtým v tábore zaobstarať špeciálne vrecká. Svoje exkrementy teda už nebude nechávať kade-tade pohodené, ale pekne si ich po sebe uprace a zoberie so sebou, ako to robíme aj u nás po domácich miláčikoch.

Navyše, či tak naozaj urobili, bude skontrolované po ich návrate.