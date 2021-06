Cestovateľský semafor sa bude meniť, schválila to vláda. Tieto krajiny budú od pondelka zelené

Vláda dnes odobrila zmeny v cestovateľskom semafore, ktorý schválila na rokovaní. Krajiny sú naďalej rozdelené na tri farby, od čoho sa budú odvíjať aj podmienky pri návrate z danej krajiny. Ústredný krízový štáb pritom avizoval, že semafor by mohol byť v blízkom čase len dvojfarebný a teda rozdelený na zelené a čierne krajiny.

Nové pravidlá cestovania schválila vláda už pred dvomi týždňami. Hlavné zmeny sa týkajú najmä výnimiek pri príchode zaočkovaných späť na Slovensko. Výnimku pri návrate zo zelených krajín budú mať ľudia už 3 týždne po 1. dávke vakcíny. “Výnimka z karantény sa vzťahuje na zaočkované osoby minimálne 21 dní po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V prípade, že zaočkovaná osoba prekonala ochorenie COVID19 počas 180 dní pred podaním 1. dávky vakcíny, výnimka je platná 12 mesiacov od podania 1.dávky vakcíny.

180-dňová lehota začne plynúť 11. deň od pozitívnej PCR. V prípade, že zaočkovaná osoba neprekonala ochorenie COVID-19 počas 180 dní pred podaním 1. dávky vakcíny a je očkovaná „dvojdávkovou“ vakcínou, výnimka je platná 3 mesiace od podania 1. dávky vakcíny a 12 mesiacov od podania 2. dávky vakcíny,” píše sa v dokumente.

Vláda dnes schválila aktualizovaný cestovateľský semafor s účinnosťou od 28. júna. Pozrite si prehľad jednotlivých krajín.

Zelené krajiny

Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko,

Červené krajiny

Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Čierna hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Čierne krajiny

Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname.

Cestujte do bezpečných krajín

Pokiaľ sa budete vracať zo zelenej krajiny a máte za sebou očkovanie alebo ste prekovali covid, nemusíte absolvovať karanténu. Rovnako ju nemusia absolvovať ani ľudia do 18 rokov, nepotrebujú ani test. Cestovateľský semafor sa zatiaľ bude prehodnocovať každý týždeň, a to najmä z dôvodu výskytu mutácií nového koronavírusu. Ak by začali stúpať počty infikovaných delta variantom, toto rozhodnutie sa môže prehodnotiť a skrátiť, napríklad aj na 48 hodín.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prosí Slovákov, aby v prípade, že počas letných dovoleniek vycestujú do zahraničia, smerovali do bezpečných krajín. V záujme ochrany pred treťou vlnou pandémie nového koronavírusu občanov Slovenska rezort vyzýva, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Na otázku TASR, ako sa MZ SR pripravuje na prípadnú ďalšiu vlnu ochorenia, hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová reagovala, že priebežne realizujú mnohé kroky. “Je to napríklad monitoring spodných vôd, rozšírenie kapacít na sekvenovanie a PCR testovanie, posilnenie kapacít trasovania,” uviedla.

Dodala tiež, že uvažujú o zriadení veľkého call centra, ktoré by pomáhalo Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a masívne trasovalo ľudí bez toho, aby museli vyťažovať všetkých pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, prípadne vojakov a ďalšie skupiny ľudí.