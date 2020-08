Hitler si ju najal, aby filmom propagovala nacizmus. Prvú ženskú režisérku po vojne uväznili, dodnes patrí medzi najlepšie

Filmoví režiséri majú aj dnes značnú prevahu vo svojom remesle. Inak to nebolo ani počas prvých desaťročiach od vzniku tohoto audiovizuálneho umenia. Tejto žene sa však predsa podarilo presadiť sa vo filmovom priemysle a celkovo sa stala jednou z najznámejších filmových režisérok. Leni Riefenstahlová sa nechcene preslávila vďaka diktátorovi Adolfovi Hitlerovi, no jej kvality ďaleko prevyšujú prívlastok Dvornej Hitlerovej režisérky, ktorý získala.

Berta Helene Amalie Liefenstahlová, skrátene prezývaná Leni, sa môže pýšiť viacerými prívlastkami. Či by ste ju považovali za tanečnicu, herečku, fotografku, športovkyňu alebo filmovú režisérku, vždy by išlo o jednu a tú istú osobu. Najviac ľuďom môže byť známa práve vďaka tomu poslednému povolaniu v spojení s Adolfom Hitlerom. Skôr ako sa tak stalo, mala mladá Leni ambície v úplne inom smere.

Od detstva šampiónkou

Od svojho útleho veku sa Leni Riefenstahlová venovala tancu a ďalším športovým aktivitám. Ako dieťa sa stala šampiónskou v plávaní, gymnastike alebo atletike. Napriek tomu, že s tým jej otec nesúhlasil, rozhodla sa tanec potajomky študovať. Vo svojich šestnástich rokoch začala chodiť na hodiny tanca, aj keď o tom jej rodičia nič netušili. Ako sa však po krátkej chvíli ukázalo, bolo to dobré rozhodnutie a Leni žala po svojich vystúpeniach úspechy.

Keď si jej talent všimol nemecký divadelný režisér Max Reinhardt, prišiel s ponukou, ktorú mladá dvadsiatnička nemohla odmietnuť. Stala sa súčasťou jeho predstavení a svoje choreografie a dramaturgiu si riešila úplne sama. Nepríjemné zranenie kolena ukončilo jej tanečnú kariéru a viac menej proti svojim ambíciám sa dostala ku filmu. Kým však začala filmy režírovať, stala sa filmovou herečkou.

Žena, ktorá ako prvá vstúpila do mužského sveta nemeckej kinematografie

Po niekoľkých filmoch, v ktorých herecky účinkovala, jej učarovala technická stránka filmu a začala s réžiou. Za svoj film s názvom Modré svetlo získala významné ocenenia. Prelomový v jej kariére bol rok 1933, kedy dostala pozvanie od samotného Adolfa Hitlera. Hitler sa dostával k moci už niekoľko rokov pretým, než samotná druhá svetová vojna vypukla. Práve film mal v tomto období neuveriteľnú propagandistickú moc, takže ho musel ovládnuť. Pomôcť mu v tom mala práve Leni.

Adolf Hitler a jeho minister propagandy Paul Joseph Goebbels uznávali tvorbu tejto režisérky a boli presvedčení, že práve ona je tou pravou, ktorej túto úlohu zveriť. Napriek tomu, že Leni najprv ponuku odmietla, napokon sa ju podarilo Hitlerovi presvedčiť a získať na svoju stranu. A to aj napriek tomu, že s dokumentárnymi filmami nemala vôbec žiadne skúsenosti. Namiesto skutočnosti Lenine filmy ukazovali falošné oslavy Führera, ktoré ľudí okúzlili. Tie filmy však neboli zlé, Leni bola vo svojej profesii dobrá a za svoje výtvory získala patričné ocenenia.

Jej filmy majú dodnes vysokú hodnotu

Riefenstahlová vo svojich propagandistických filmoch ukazovala zjazdy Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany. Jej najznámejším filmom s touto tematikou je snímka Triumf vôle, ktorá sa považuje za najväčšie a najlepšie dielo propagandy. Samotný jej názov vymyslel Adolf Hitler a na jeho tvorbe sa podieľalo neuveriteľných 70 kameramanov. Teda úplne všetci, ktorí sa v Nemecku nachádzali. Popri jeho vzniku sa v krajine ďalšia filmová činnosť úplne zastavila a všetka pozornosť sa venovala iba Triumfu vôle.

Vznik tohoto filmu nebol výpravný iba podľa veľkosti štábu, ale celkovej práce, ktorú kvôli nemu museli vykonať. Aby mosty alebo cesty nemeckého mesta Norimberg vyzerali vo filme reprezentatívne, Hitler dal postaviť úplne nové. Výsledok bol priam očarujúci a dodnes ide o oceňovaný film. Ak by ste si ho vyhľadali napríklad na ČSFD, snímka sa môže pochváliť skvelými 75% a na IMDb má hodnotenie 7,3/10. Aj to potvrdzuje skutočné kvality režisérky.

Po vojne putovala do väzenia

Triumf vôle bol nakrútený v roku 1935, no po druhej svetovej vojne bol odsudzovaný pre svoj propagandistický charakter. Ide však o dielo, ktoré prináša silný obraz vtedajšej spoločnosti a ukazuje, akú silu môže mať audiovizuálne umenie a ako sa dá využiť, ak sa dostane do nesprávnych rúk. V roku 1945 bola Riefenstahlová súdená za spoluprácu s Hitlerom a bola za to uväznená. Po výsluchu ju však Američania prepustili a týmto sa definitívne uzavrela jej kapitola života spojená s nacistami.

Leni Riefenstahlová ani vo svojom vyššom veku nezaháľala a pokračovala v aktívnej kariére a v tom, čo miluje. Keď mala 60 rokov, jej kroky smerovali do Afriky, kde sa na niekoľko rokov usadila a dokumentovala život miestnych. Svoje zanietenie dotiahla ešte ďalej a začala sa venovať potápaniu. Vo svojich 80 rokoch zrealizovala expedíciu, s ktorou dokumentovala podmorský život. Umrela pokojnou smrťou v spánku, vo svojich 101 rokoch. Leni žila aktívnym životom a dokázala z neho vyťažiť naozaj maximum. Jej zanietenosť, lásku a presvedčenie pre prácu jej môže mnoho z nás iba tíško závidieť.