Inšpirovaná skutočným príbehom, nemá problém ukázať aj detail penisu. Seriálová novinka na Netflixe láme rekordy

Seriálových noviniek, ktoré by stáli za zhliadnutie, je na obľúbenej a najväčšej streamovacej službe Netflix posledné týždne pomenej. Novinkou, ktorá – ako jej názov napovedá – je najmä o sexe a o živote, si však veľkú časť predplatiteľov tvorcovia získali. Stojí za zhliadnutie?

Netflix tentokrát so svojou novinkou stavil na nezvyčajnú cieľovú skupinu. Predstavil seriál, ktorý si mladšie publikum príliš neužije, zato to dospelejšie áno. Niet preto divu, že práve mladí novinku s názvom Sex/Life označujú za nudnú. Nie je to však preto, že by tento 8-dielny príbeh nemal divákom čo ponúknuť, práve naopak. Známa streamovacia služba sa ním snažila len akoby vyplniť dieru na trhu a ponúknuť niečo aj pre veľmi dôležitú skupinu predplatiteľov z radov nežnejšieho publika, a síce ženy na materských dovolenkách.

O matkách, ktoré fantazírujú o sexe

Seriálová novinka Sex/Life nakrútená podľa knižnej série autorky BB Easton sleduje príbeh matky dvoch detí žijúcej na predmestí. Z dlhej chvíle, keď už je zavalená všetkou prácou nielen s deťmi, ale aj okolo domácnosti, začne spomínať na svoju búrlivú mladosť. Roky sa pokúšala spestriť svoj sexuálny život s manželom a rovnakú dobu sa jej to nedarilo. Rozhodne sa preto zapisovať si svoje nemravné spomienky a sny na mladosť do denníka, ktorý, samozrejme, jej manžel objaví a kolotoč podozrievania a nedôvery sa roztočí, rovnako ako seriál samotný. hlavná hrdinka Billie totiž počas mladosti zažila skutočne všeličo…

Sexu ako v Bridgertone, ale nevkusného ako vo Fifty Shades of Grey

Netflix so svojou novinkou opäť stavia na explicitné sex scény, rovnako ako to bolo aj v prípade historického seriálu Bridgerton. To, či sa jej ale darí ich podávať s rovnakou noblesou, nechávame na posúdení divákov. Sex/Life ale mnohí prirovnávajú aj k Fifty Shades of Grey, ktorý mal rovnakú cieľovku. A, žiaľ, v konečnom dôsledku po kvalitatívnej stránke dopadá rovnako.

Novinka je totiž nemastná, neslaná a jediné, o čom sa v jej súvislosti bude rozprávať, sú práve len sex scény a fakt, že tvorcovia sa nebáli ukázať všetko. Diváčky tak poteší aj necenzurovaný pohľad na mužské prirodzenie a nielen na obnažené ženské telá, ako to bolo pri ostatných podobne ladených projektoch doposiaľ zvykom.

Príbeh nakrútený podľa skutočnosti

Vzhľadom na aktuálny úspech a aj finále prvej série, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že Netflix si objedná aj druhú sériu. Napokon, aj knižná predloha vyšla v 5-dielnej sérii, prvá séria seriálu si berie to najlepšie z prvej knižky 44 kapitol o 4 mužoch. A čo prekvapí, ide o skutočný príbeh samotnej autorky BB Easton. To, čo tak máme možnosť sledovať, je jej príbeh spísaný v knižke, obohatený o fantáziu, ktorá sa (možno) nikdy nestala.

„Bolo to pre mňa absolútne komické a surreálne. Vidieť tieto chutné supermodelkovské bytosti na obrazovke stvárňovať postavy založené na príbehu o mojom manželovi a mne samotnej, zatiaľ čo sme sedeli v teplákoch na našom 12-ročnom gauči počas 587. dňa karantény… Dosť nás to príjemne prekvapilo. Je to splnený sen, o ktorom som ani nevedela, že ho mám,“ vyjadrila sa ku kvalitám hotového diela autorka knižnej predlohy.

Seriál sa striktne knižky nedrží

Tak ako každý seriál, aj Sex/Life vyvolal rozporuplné reakcie a divákov rozdelil na dva tábory. Niektorí diváci o ňom vo svojich hodnoteniach hovoria ako o realistickom poňatí života každej ženy na materskej, kedy nikto nemyslí, že majú akékoľvek túžby (hoc aj tie sexuálne). Iní hovoria, že ide o tupý výplod fantázie, v ktorom chýba kúsok reality a celé to pôsobí príliš umelo. Tieto dva pocity sa zrejme budú miešať asi v každom divákovi, ktorý si seriál nepozrie s prázdnou hlavou a pohárom vína v ruke.

Uvedomiť si ale treba, že ide o počin určený pre konkrétnu cieľovku, pre ktorú sa napokon po všetkých Rodinných prípadoch, Súdnych sieňach a Šehrezádach niekto konečne rozhodol nakrútiť aj “niečo normálne”. Pravdou ale zostáva, že oproti knižným predlohám tvorcovia v seriálovom spracovaní vynechali niekoľko dôležitých tém, na ktorých sa dal vystavať ešte zaujímavejší príbeh (anorexia, drogy, psychické problémy, násilie atď.), čo si všimli aj diváci a čitatelia série. Aj z tohto dôvodu zrejme budú pribúdať skôr negatívne hodnotenia – tvorcovia z knižnej predlohy veľa odignorovali, čo ale môžu napraviť v budúcnosti pri príprave druhej série. Ak, samozrejme, nejaká bude.

Hodnotenia hovoria o priemere

Sex/Life prekvapí neokukanou, aj keď priehľadnou zápletkou, sympatickým hereckým obsadením aj celkovým stvárnením. Scény – dokonca aj tie sexuálne – ukazujú viac, než ktorýkoľvek ich predchodca a sem-tam je to dokonca aj milo vtipné. Niektoré dospelé diváčky sa v tom dokonca možno aj nájdu, pretože, a teraz ruku na srdce, kto po dlhoročnom vzťahu nesníval aj o niečom inom (a najmä o niekom inom) v posteli?

Celkové hodnotenia zatiaľ naznačujú, že novinka od Netflixu je skôr priemerom. Používatelia webu ČSFD jej udelili hodnotenie 60 %, portál Rotten Tomatoes združujúci hodnotenia kritikov i divákov bol ešte tvrdší – 43 % od kritikov a 48 % od divákov. Diváci na IMDb seriál ohodnotili počtom bodov 6.0 z možných 10.

Medzi predplatiteľmi Netflixu ide ale o pomerne veľký hit – len pár dní totiž stačilo na to, aby si ho diváci obľúbili natoľko, až sa dostal do rebríčka Top 10 najsledovanejších artiklov na streamovacej služby, kde mu aktuálne patrí 2. miesto (druhá séria Too Hot to Handle bola skrátka viac “hot” ako mamička na materskej).

Za zhliadnutie Sex/Life teda nič nedáte. Možno vás v mnohom bude tento seriál inšpirovať, a čo viete, možno vďaka nemu aj začnete premýšľať nad vlastným životom a minulosťou, a snami, ktoré ste nemali možnosť zrealizovať.