Herečka je v novej snímke na nerozoznanie od Amy Winehouse. Ľudia sú nadšení, film prirovnávajú k Bohemian Rhapsody

Do kín po celom svete sa už čoskoro dostane nový biografický celovečerák o problémovej britskej speváčke Amy Winehouse. Ukáže jej vzostup na vrchol, problémový vzťah s mužom, ktorý ju dostal do sveta drog a aj trpký pád na absolútne dno.

Fanúšikovia zosnulej speváčky Amy Winehouse už niekoľko mesiacov očakávali prvú upútavku na nový film o jej živote. Spoločnosti StudioCanal a Monumental Pictures však divákov nechávali v napätí a zo zákulisia doposiaľ ukázali len pár fotografií. To sa ale už zmenilo a na svete je vôbec prvý teaser, ktorý ukazuje, ako bude film s názvom Back to Black vyzerať. Pozrieť si ho môžete nižšie.

V hlavnej úlohe ako Amy Winehouse sa predstaví mladá herečka Marisa Abela, jej životnú lásku a exmanžela Blaka Fielder-Civila stvárni o čosi známejší Jack O´Connell. Ďalej sa predstavia aj Eddie Marsan ako Mitch Winehouse, Juliet Cowan ako matka Janis a milovanú babku Cynthiu stvárni Lesley Manville.

Zopakuje sa podobný úspech ako pri Bohemian Rhapsody?

Mnohí fanúšikovia po zhliadnutí prvého, len niečo vyše minúty trvajúceho teaseru, vyjadrili prekvapenie nad tým, ako sa hlavná herecká predstaviteľka na Amy podobá. V niektorých momentoch sa im dokonca zdalo, akoby ožila aj samotná Amy. Objavili sa tiež názory, že Back to Black bude novým Bohemian Rhapsody, keďže tvorcovia sľubujú snímku plnú známych hitov slávnej speváčky a najmä krásny príbeh, o ktorého pozadí vedia niektorí len veľmi málo. Celý projekt vznikol so súhlasom správcov pozostalosti po Amy Winehouse.

Za réžiou stojí režisérka Sam Taylor-Johnson, ktorá sa do povedomia divákov dostala najmä vďaka réžii adaptácie prvého dielu erotikou šmrncnutých románov Päťdesiat odtieňov sivej (Fifty Shades of Grey). Debutovala však biografickým filmom o Johnovi Lennonovi s názvom Nowhere Boy.

Zaujímavé je, že aj keď tvorcovia dostali akési „požehnanie“ od pozostalej rodiny Winehousovcov a mohli použiť aj originálne piesne speváčky, mnohé z nich vo filme nahrala a predviedla samotná Marisa Abela.

Ako bude snímka vyzerať, sa dozvieme už 16. mája 2024, kedy bude mať film Back to Black premiéru aj v našich kinách. Vo Veľkej Británii ho uvidia o mesiac skôr, a síce 12. apríla.