Herec Ľuboš Kostelný urobil významný krok pre svoje zdravie. Vyhral nad závislosťou, s ktorou roky bojoval, takto sa mu to podarilo

Zahral si v seriáloch ako Profesionáli, Delukse či Prázdniny. Najnovšie herec hviezdi v seriáli Nemocnica od TV JOJ, kde stvárňuje doktora Kamila Vrabca. Seriál sa v septembri vracia na obrazovky, a tak Kostelný má plné ruky natáčania. Aj popri práci však nezabúda, aké dôležité je zdravie.

Najnovšie Ľuboša Kostelného vyspovedal portál Topky.sk. Prezradil im, že sa momentálne chystá na dovolenku a teší sa, že skúsi surfovanie. Hoci herec nevyhľadáva adrenalínové zážitky, surfovanie sa rozhodol poňať ako výnimku. Navyše, je to šport a tomu sa herec veľmi rád venuje. Zdravý životný štýl nie je pre neho cudzí a najnovšie sa ho rozhodol povýšiť na novú úroveň tým, že prestal fajčiť.

Prestal fajčiť

Keďže hrá lekára, nie div, že dostal otázku, ako je to v jeho prípade s návštevou lekárov. Kostelný priznal, že v nich má plnú dôveru a nemá problém odovzdať sa do ich rúk. Prezradil tiež svoj recept na zdravie, keďže naň dbá viacerými spôsobmi. „Športujem, pred mesiacom som prestal fajčiť… hýbem sa!“ priznal herec.

Na otázku, ako sa mu podarilo prestať fajčiť, odpovedal: „Jedno poobedie som to zahodil a odvtedy nefajčím.“ Hoci sa tak mohlo zdať, že zo dňa na deň prestal fajčiť, vysvetlil, že to nebolo úplne tak.

„Bol to dlhší proces. Dlhšie som sa na to ako keby pripravoval, odhodlával, ale prišlo k tomu a stalo sa to. No tak uvidíme. Dúfam, že to vydrží, ale nemám s tým nejaký veľký problém,“ povedal herec.