Herec Alexander Bárta odhalil veľké tajomstvo: Rozhodol sa pre dôležitý krok, vyslúžil si tým obdiv mnohých ľudí

Alexander Bárta je herec, ktorého si všetci dobre pamätajú najmä vďaka záporným úlohám, ktoré stvárnil. Či už v seriáli Panelák, alebo Chlapi neplačú. Najnovšie však hrá primára v seriáli Nemocnica a rolu v nemocničnom prostredí zvláda bravúrne.

Teraz sa obľúbený herec nechal vyspovedať portál Topky.sk a prezradil, aké dôležité rozhodnutie prišlo s vekom. Prezradil tiež niečo o tom, ako dovolenkoval v Chorvátsku, o tom, že sa mu v práci darí a že má skvelých kolegov. Bárta tiež nechal ľudí nahliadnuť do svojho súkromia a odhalil zásadnú zmenu v životnom štýle.

Snaží sa čo najviac hýbať

Keďže sa v seriáli pohybuje v nemocničnom prostredí, Bárta prezradil aj to, aký je on sám pacient. Od detstva mu napríklad ostal rešpekt pred ihlou a nepozerá sa, keď mu berú krv. Priznal tiež, že patrí do skupiny ľudí, ktorí dbajú na svoje zdravie, nevynechávajú preventívne prehliadky a choroby radšej vyležia, akoby ich mali podceniť. Herec navyše celkovo s pribúdajúcim vekom čoraz viac dbá na zdravý životný štýl.

„Kedysi som bol viac kaviarenský a krčmový a teraz som už taký viac športový…“ priznal Bárta a dodal: „Ale ja som mal k športu vždy blízko.“ Ako chlapec totiž hral vodné pólo a má blízky vzťah k vode. „Rád plávam, chodím aj cvičiť, kedysi som robil jogu,“ vymenoval činnosti, ktorým sa venuje. V minulosti navyše v rámci prípravy na film chodil aj na box a v zime zas rád lyžuje.