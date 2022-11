Helena Bonham Carter sa zastala Deppa a obvinila Amber, že sa chcela zviesť na trende MeToo. Podľa ľudí je nechutná

Johnny Depp bol počas ostro sledovaného súdneho procesu terčom tvrdých obvinení zo strany bývalej manželky Amber Heard a autorka Harryho Pottera, J. K. Rowlingová, mnohých šokovala svojimi kontroverznými transfóbnymi poznámkami. Herečka Helena Bonham Carter, ktorú s oboma spája profesionálna minulosť, sa ich v rozhovore zastala, za čo si odniesla kritiku, uvádza UNILAD.

Helena Bonham Carter stvárnila v ságe o mladom čarodejníkovi nezabudnuteľnú postavu Bellatrix Lastrangeovej. Na svojom konte má však bohatú hereckú kariéru a zahrala si aj po boku Johnnyho Deppa vo viacerých snímkach z dielne Tima Burtona, ako Charlie a továreň na čokoládu či Alica v krajine zázrakov a ďalších.

Carter sa v rozhovore pre britský The Times spomínanej dvojice zastala a vyjadrila svoj názor k obom vysoko medializovaným prípadom. Podľa jej slov sa štít Johnnyho Deppa očistil po tom, ako vyhral súd nad Amber Heard.

Na tom by nebolo, pochopiteľne, nič zlé. Ľudí však zmiatlo jej ďalšie vyjadrenie, podľa ktorého ženy naskakujú na „rozbehnutý vlak“ #MeToo, pretože je to trend a chcú byť „tým dievčaťom z plagátu“. A na tento spomínaný rozbehnutý vlak sa podľa nej dostala aj Amber.

Zastala sa aj spisovateľky J. K. Rowlingovej a nepáčila sa jej vlna odporu, ktorej čelila. Povedala, že má právo vyjadriť svoj názor kvôli traume, ktorú prežila a treba to rešpektovať. A nenávisť, ktorá sa na autorku predlohy Harryho Pottera vrhla, bola vlastne výsledkom žiarlivosti na úspech, ktorý dosiahla.

Helen Bonham Carter thinks women jump on a bandwagon of #metoo because it’s the trend and Amber Heard wanted “to be the poster girl for it”. I think this is victim blaming rhetoric. No woman wants to be vilified, humiliated & dragged through two courts.https://t.co/8Kh0JxMXpd

— Dr Charlotte Proudman (@DrProudman) November 28, 2022