Hegerova nová strana súčasťou prvého prieskumu: Takto by dopadli Demokrati, keby sa voľby konali začiatkom marca

Voľby by začiatkom marca vyhral Smer-SD so ziskom 16,2 percenta hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (16 percent) a Progresívne Slovensko (11,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Štvrtá v poradí by skončila Republika (8,6 percenta), za ňou by nasledovali Sme rodina (8,5 percenta). Do parlamentu by sa dostali aj SaS (6,4 percenta) a KDH (5,7 percenta).

Demokrati pred bránami parlamentu

Pred bránami parlamentu by ostalo hnutie OĽANO a nová strana Demokrati (obe 4,8 percenta), Aliancia-Szövetség (3,8 percenta), SNS (3 percentá) a strana Za ľudí (2,9 percenta).

Potrebných päť percent by nezískala ani strana ĽSNS (2,2 percenta), Modrí – Európske Slovensko (1,9 percenta), Maďarské fórum (1,4 percenta), Dobrá voľba a Umiernení (0,6 percenta), Jablko (0,4 percenta) a ani iné strany (1,9 percenta).

Prieskum sa konal 7. až 9. marca na reprezentatívnej vzorke 1017 respondentov.

Matovič sa pri kalkulovaní s Demokratmi prerátal, tvrdí politológ

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa pri kalkulovaní s novou stranou premiéra Eduarda Hegera Demokrati prerátal. Myslí si to politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miroslav Řádek. Ako povedal v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, Matovič si to predstavuje tak, že kým on sa bude snažiť o konzervatívno-sociálneho voliča, Heger získa mestského liberálnejšieho voliča, potom sa stretnú v parlamente a môžu spolupracovať.

„Tento zámer mu nevyjde. Demokrati majú zatiaľ nízky potenciál na to, aby sa stali parlamentnou stranou,“ povedal Řádek a dodal, že potrvá nejaký čas, kým ľudia zoberú na vedomie, že existuje nejaká nová politická strana. Mínusom pre Matoviča bude podľa neho zároveň to, že časť voličov OĽaNO sa budú snažiť pre seba získať aj Demokrati. Řádek zároveň zhodnotil, že napriek všetkým problémom, ktoré si Matovič narobil za posledné tri roky, má ešte stále so svojím hnutím OĽaNO väčšiu podporu ako Heger.

Mal osloviť Remišovú

Ako pokračoval, Demokrati síce prišli so štyrmi súčasnými ministrami, ale dvaja z nich dokážu veľmi polarizovať verejnú mienku. Líder novej strany Eduard Heger je podľa neho politik, ktorý sa názorovo vyvíjal, a to aj vo funkcii predsedu vlády. Neverí však jeho líderskému potenciálu a podľa neho za ním stojí príliš málo ľudí. Domnieva sa, že Heger mal osloviť k spolupráci aj predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú, ktorá má síce stranu s dvoma percentami, ale je známou tvárou a reprezentuje nejaké hodnoty a myšlienky.