Heger: Slovensko je na reštart ekonomiky po vlnách pandémie dobre pripravené, obyvatelia sa na štát môžu spoľahnúť

Slovensko je na reštart ekonomiky po dvoch vlnách pandémie nového koronavírusu dobre pripravené. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike to vyhlásil premiér Eduard Heger. Krajina má podľa neho na to kvalitný plán i dostatok financií. Investovať sa bude nielen do oblasti školstva či zdravotníctva. Ubezpečil, že ľudia čoskoro uvidia výsledky práce.

„Tento mesiac očakávame, že Európska komisia schváli náš plán obnovy. Cez leto bude generovať peniaze a koncom augusta alebo začiatkom septembra príde prvá tranža,“ uviedol Heger. Poznamenal, že paralelne s tým bežia kroky a procesy na to, aby mohli byť financie čo najskôr čerpané. Plán obnovy je podľa neho kompatibilný s tým, čo krajina potrebuje.

Zasiahne sa tam, kde bude potrebné

Obyvatelia sa môžu tiež spoľahnúť na to, že štát zasiahne vždy tam, kde to bude potrebné. Diskusia o odškodňovacom zákone sa bude odvíjať od schváleného rozpočtu. Exekučná amnestia do plánov zapadá. V prípade daňovej reformy si treba počkať na návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).

Premiér zároveň verí, že dôvera ľudí v právny štát na Slovensku sa opäť obnoví. Bude to podľa neho aj vtedy, keď obyvatelia uvidia, ako jednotlivé prípady začnú prichádzať na súd a budú reálne vidieť, že očista skutočne prebieha. Nesúhlasí s vyjadreniami o vojne.

„Očista je rozsiahla. Je to beh na dlhú trať, nie je to jednoduchý proces,“ podotkol Heger s dôvetkom, že to nie je ľahké najmä vzhľadom na zdedenie krajiny s podozreniami z korupčných káuz. Proti tomuto procesu stojí podľa neho len líder opozičného Smeru-SD Robert Fico a šéf mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. „Opozícia nechce právny štát,“ podotkol.

Premiér tiež verí, že súčasná vládna koalícia dovládne celé svoje funkčné obdobie. Dôležitým aspektom je podľa neho spolupráca.