Harry a Meghan Markle porušili kráľovskú tradíciu a ľudí tým nahnevali. Chceli zachovať dobrý dojem, no nevyšlo to

Výlet princa Harryho a Meghan Markle do Kolumbie pritiahol pozornosť celého sveta. Dôvodom návštevy tejto krajiny bolo poukázať na charitatívnu prácu a upozorniť na internetové prostredie, ktoré by malo byť bezpečnejším miestom pre deti. Má to však jeden háčik. Vyzerá to tak, že Harry spolu s Meghan porušili počas svojej cesty kráľovskú tradíciu.

V roku 2021 prehovorila vojvodkyňa zo Sussexu v relácii Oprah Winfrey o rasizme, ktorému čelila od vysokopostaveného člena kráľovskej rodiny, ktorý sa jej spýtal, akú farbu pleti bude mať jej syn Archie po pôrode. Tentoraz bola spolu so svojím manželom, vojvodom Harrym, pozvaná na návštevu do Kolumbie od podpredsedníčky krajiny Francie Márquezovej, prvej ženy čiernej rasy, ktorá zastáva túto funkciu v krajine.

Ako sa uvádza na portáli Tyla, Harry a Meghan boli počas svojej cesty viackrát fotografovaní s miestnymi obyvateľmi, pri účasti prejavov a rozhovorov s aktivistami, odborníkmi a tiež s deťmi, s ktorými preberali tému o vplyve sociálnych médií na mladých ľudí. Pár navštívil afrokolumbijský festival a Meghan mala prednášku o ženách čiernej rasy a moci. Hoci na prvý pohľad ide o pekné gesto a skvelý počin, na svet unikli zábery počas ich cesty, ktoré porušujú kráľovskú tradíciu.

Radšej bez zvuku v dôsledku kritiky

Zábery, ktoré boli denne zverejňované, boli totiž urobené bez zvuku. Podľa BBC „pár a vláda povolili účasť svojich vlastných kameramanov a fotografov na väčšine podujatí z dôvodu autentickosti.” Harry a Meghan poskytli rozhovory a zahrali si vo svojom vlastnom dokumente na Netflixe, ktorý upriamil pozornosť na kruté titulky namierené na Meghan, ako aj na neúnavnú mediálnu kontrolu a kritiku. Harry tiež čelil právnym sporom s bulvárnymi médiami pre narušenie súkromia. V roku 2023 dostal odškodné 177 000 dolárov po tom, ako žaloval noviny Mirror Group za hacknutý telefón.

Pár sa však rozhodol zverejniť zábery bez zvuku, aby si zachovali svoj imidž a vyhol sa ostrej kritike. BBC ďalej uvádza, že „vzali so sebou iba jedného reportéra z Harper’s Bazaar, ktorý denne zverejňoval médiám informácie o tom, čo robili, a kopíroval ich do ich vyjadrení“. Ide o celkom rozumnú voľbu vzhľadom na to, ako s nimi verejná tlač v minulosti zaobchádzala.

“Na tomto výlete som si naozaj oddýchla. Pravdepodobne preto, že ide o Kolumbiu, kde sa vedia ľudia baviť. Je veľmi oslobodzujúce byť sám sebou a cítiť sa dobre vo svojej koži a byť obklopený ľuďmi, ktorí sú nadšení z toho, aký ste,” neskrývala Meghan svoj úžas, ktorý vyjadrila v prejave k publiku v Kolumbii.