Harris alebo Trump? Slováci prezradili, kto by bol podľa nich lepší na čele USA. Výsledok vás možno prekvapí

Obyvatelia Slovenska si myslia, že by lepšou prezidentkou USA bola Kamala Harris. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24. Ako prieskum ukázal, 48,9 percenta opýtaných si myslí, že pre svet by bolo lepšie, keby sa prezidentkou USA stala Harris. To, že by bol pre svet lepší Donald Trump, si myslí 33,1 percenta respondentov. Agentúra prieskum vykonávala od 8. do 17. októbra na vzorke tisíc respondentov.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že 46,8 percenta obyvateľov Slovenska si myslí, že Harris by bola lepšou voľbou aj pre samotné Spojené štáty. O Trumpovi si to myslí 35,4 percenta opýtaných. Pre Európu by podľa slovenských respondentov bola lepšia opäť Harris. Myslí si to 47,6 percenta opýtaných, kým o Trumpovi si to myslí 32,6 percenta. Podľa 47,1 percenta obyvateľov Slovenska by bolo aj pre Slovensko lepšie, keby sa prezidentkou USA stala Harris. To, že by bolo pre Slovensko lepšie, aby prezidentom USA bol Trump, si myslí 32,6 percenta opýtaných.

Ženy fandia Harris, muži Trumpovi