Generácia Z sa poučila z chýb mileniálov: Nezarábajú toho veľa, no odmietajú tráviť prácou každú minútu dňa

Pre množstvo mladých ľudí sa letné mesiace nesú v znamení brigád, ale aj zábavy s priateľmi. Máme za sebou niekoľko náročných rokov, no toto leto nastal čas užívať si aj to dobré. Ako trávi svoj čas generácia Z?

Rieši problémy, ktoré zdedila po predchádzajúcich generáciách

Generácia Z, ktorej sa hovorí aj postmileniáli, sa podľa webu Stanford News vyznačuje tým, že má pragmatický prístup k problémom, ktoré zdedila po predchádzajúcich generáciách. Ide o generáciu ľudí narodených okolo rokov 1997 až 2012, ktorí mali technológie takpovediac po ruke už od narodenia a vyrastali s nimi. Generácia Z sa zaujíma o dianie okolo seba, ale aj o ľudí. Záleží jej na tom, aby si v komunite každý našiel svoje miesto, bez ohľadu na rozdiely. Má otvorenú myseľ a je ochotná akceptovať aj to, čo je odlišné.

Ako píše Forbes, generácia Z mení svet práce a kultúry. Podľa webu Visual Capitalist si 75 % príslušníkov generácie Z myslí, že vysoká škola nie je jediný spôsob, ako sa dostať ku kvalitnému vzdelaniu. Mnohí sú odhodlaní pustiť sa aj do vlastného biznisu a myslia si, že je nevyhnutné pracovať na sebe a zlepšovať sa. Nechcú však prácou vypĺňať každú minútu svojho dňa (aj keď tvrdá práca im nie je cudzia). No táto generácia sa poučila z chýb mileniálov a dôležitá je pre ňu istá stabilita. Na účte nemajú príliš veľa peňazí, no väčšina z nich sa snaží vyhnúť zbytočným chybám a nemíňa na to, na čo nemá.

Popri práci je pre mladých ľudí dôležité, aby sa napĺňala nielen ich peňaženky, ale aj hodnoty. Podľa portálu Marketing Dive ich zaujíma to, čo môže prispieť k vyriešeniu závažných problémov, ako je napríklad klimatická kríza. Podriaďujú tomu aj svoje výdavky a investície.

Život je dôležitejší ako lajky

Nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote je pre nich dôležitý wellbeing, teda pocit pohody a spokojnosti. Čoraz menej príslušníkov generácie Z holduje aj alkoholu. Nepotrebujú sa opíjať do bezvedomia, aby sa dobre zabavili a užili si fajn večer, píše Insider. Generácia Z je flexibilná, rada sa socializuje a nenechá si ujsť žiaden zážitok.

Táto generácia je opatrnejšia aj so sociálnymi sieťami. Aj keď na nich trávi veľa času a komunikuje väčšinu času práve cez sociálne siete (v priemere 4 až 6 hodín denne), myslí si, že nie všetko na nich musí aj uverejňovať, len aby pribúdali lajky. Uvedomuje si, že dôležitejšie je užívať si zábavu s priateľmi, ako všetko uverejňovať na facebooku či na instagrame. Napriek tomu, že sú významnými konzumentmi obsahu sociálnych sietí, preferujú anonymitu. Neradi po sebe zanechávajú trvalú stopu nielen v životnom prostredí, ale aj v online svete.

Ako trávia leto mladí Slováci?

S názorom, že život nie je len o zodpovednosti a povinnostiach, súhlasí aj 56 % opýtaných Slovákov, ktorí si popri škole aj stíhajú užiť aj nejakú tú zábavu, 57 % opýtaných dokonca využíva možnosť zabávať sa vo vlastnom meste. Nie vždy musíš za dobrou náladou cestovať ďaleko.

Napriek tomu, že generácia Z má toho na pleciach viac než dosť, 52 % opýtaných stíha počas leta aj zarábať na brigáde. 42 % opýtaných Slovákov už má na leto konkrétne plány, 58 % sa nechá unášať a má v pláne užívať si všetko, čo nasledujúce mesiace prinesú.