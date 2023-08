Gabriela organizuje svadby: Toto sa deje, ak niekto na obrade povie „NIE“. Minúť 20-tisíc na svadbu nie je problém

Svadobný deň je v živote dvoch milujúcich sa ľudí azda tým najväčším dňom v živote. Predchádzajú mu týždne a mesiace príprav, aby všetko dopadlo na výbornú. Samozrejme, nie vždy všetko vyjde podľa predstáv a aj tá najdokonalejšia svadba môže mať určité nedostatky. A nie je len výsadou filmového priemyslu, že si to zamilovaná dvojica pokojne môže celé rozmyslieť doslova v hodine dvanástej. Čo sa vtedy deje? Aj to sme zisťovali v agentúre, ktorá sa venuje nielen organizovaniu, ale aj koordinovaniu svadieb po celom Slovensku.

Ing. Gabriela Marczelová, predošlým povolaním dopravná inžinierka, sa nadchla pre organizovanie svadby pred vyše 12 rokmi. Presne vtedy, keď si zorganizovala svoj vlastný deň.

„Už vtedy som cítila, že som sa v tom celom plánovacom procese našla,“ prezradila nám. Samozrejme, iné je organizovať vlastnú svadbu a svadbu, ktorú pripravujete inej neveste.

Po 5 rokoch strávených v Severnom Írsku sa rozhodla, aj vďaka nadobudnutým skúsenostiam v oblasti organizovania a koordinovania svadieb, čím si privyrábala popri práci po víkendoch, otvoriť si vlastnú agentúru po návrate na Slovensko. Jej agentúra BBevent sa venuje menším aj väčším firemným akciám a má za sebou desiatky svadieb. Mesačne ich spolu so svojím tímom organizuje maximálne dve, keďže ide o pomerne náročný proces po všetkých stránkach.

No a ako také koordinovanie svadobného dňa vyzerá, aké veľké svadby organizovali, čo bizarné na nich zažili a čo sa deje na svadbe v momente, keď si to niektorý z dvojice rozmyslí? Aj o tom sme sa so zakladateľkou svadobnej a kooridnačnej agentúry BBevent porozprávali.

V rozhovore s Gabrielou Marczelovou sa dozviete aj: koľko sú Slováci ochotní minúť na svadobný deň;

či tunajšie nevesty stále túžia po nablýskaných svadbách;

či sú slovenskí budúci manželia naklonení tradíciám alebo svadby ponímajú aj moderne;

aké najčastejšie nepríjemnosti sa na svadbách riešia „za pochodu“;

čo sa stane, ak si to jeden z budúcich manželov rozmyslí tesne pred obradom;

čo sa deje, ak jeden z dvojice povie na obrade „Nie“.

Venujete sa organizovaniu celých svadieb, ale v popise činnosti máte aj koordináciu svadobného dňa. Čo si pod tým máme predstaviť?

Áno, je to tak. V prípade, že si mladomanželia chcú zorganizovať svadbu sami, ale svadobný deň si naplno užiť, tak koordináciu ich dôležitého dňa nechajú na nás.

Našou úlohou je zabezpečiť hladký a plynulý priebeh svadobného dňa, bez stresu a starostí. Sme neoddeliteľnou súčasťou a vynikajúcou spojkou medzi svadobnými profesionálmi, svadobným párom a ich ctenými hosťami.

Najväčšiu chybu svadobný pár robí v prípade, že si všetko krásne zorganizuje a plánuje jeden rok vopred a zabudne na takú dôležitú časť svadby, ako je samotný deň. Kto im dohliadne v tento taký dôležitý deň na všetky vopred naplánované a vysnené detaily? Pre tých, ktorí si chcú dopriať tento deň v pokoji a bez starostí, sme tu my.

Sú Slovenky naozaj až tak veľmi zaťažené na „dokonalú“ svadbu?

Dokonalú svadbu? Myslím, že nielen Slovenky, ale jednoducho každá z nás! Každá chce mať tú najkrajšiu a najdokonalejšiu svadbu, veď sa koná raz v živote, pri ideálnom stave, samozrejme.

Nevesty chcú mať svadbu TIP-TOP a naozaj riešia každučký jeden detail. Potom sa však stáva, že zabudnú na podstatné veci, ako je dôsledná príprava a komunikácia so všetkými zainteresovanými. Na niečom sa dohodnú a napokon je to úplne inak, a potom sa môže stať, že sú tak trochu nahnevané a frustrované.

Najdôležitejšie je preto vybrať si správnych svadobných profesionálov a zvoliť si s nimi otvorenú komunikáciu, ale nie v zmysle „myslela som si“ a „nedomyslela“. Samozrejme, aj výber vhodného miesta hostiny a hlavne šikovného staffu je v dnešnej dobe nevyhnutnosť.

Koľko sú ochotní budúci novomanželia investovať do svadobného dňa?

To je veľmi individuálne. Závisí to, samozrejme, aj od počtu pozvaných hostí a koľko sú mladomanželia ochotní investovať do vlastnej svadby. Každý má iný rozpočet a iné merítko.

Svadobný pár si každopádne musí nachystať minimálne 6 000 – 7 000 eur aj keď si zorganizujú svadbu sami, počítané pri priemernej svadbe pre 60 hostí. Záleží aj na tom, kde a v akých priestoroch sa koná samotná hostina a do akej miery chcú investovať aj do samotnej výzdoby.

Minúť 20 000 eur na svadbu nie je problém, ak si nevesta potrpí na výbere dokonalého miesta, jedinečného menu, náročnejšej výzdoby a top profesionálov.

Aké sú preferencie v súčasnosti? Stále sa organizujú prevažne tradičné obrady a oslavy, alebo sú na vzostupe nejaké inovatívnejšie verzie?

Stále sa organizujú svadby, na ktorých sú zachované tradície. Stále viac sa však mladomanželia napríklad rozhodujú, že budú mať čepčenie, ale zaobídu sa bez svadobných hier. Už to nie je o tom, že všetky tradície sa musia konať na ich svadbe. Aj výslužky, ako víno a zákusky, ktoré sa predtým pravidelne rozdávali hosťom, nie sú už na tej-ktorej svadbe také zvyčajné. Je to naozaj individuálne a podľa preferencií svadobného páru a ich rodičov. Som toho názoru, že pre akúkoľvek svadbu sa rozhodnú, nech si to urobia podľa seba, nakoľko tento deň je hlavne o nich dvoch.

Žiaden event, a teda, pochopiteľne, ani svadba, sa nezaobíde bez komplikácií a niekedy to skrátka nevyjde tak, ako je naplánované. Aké najčastejšie nedostatky sa pri svadbách na Slovensku riešia?

Väčšina problémov vzniká nejasnými inštrukciami, neúplnou a nedostatočnou komunikáciou medzi svadobným párom a rodinou, alebo pri samotnej komunikácii so svadobnými profesionálmi. Akonáhle sa vyskytne nejaké podozrenie, treba si to ihneď vykomunikovať a hlavne objasniť.

Myslieť si, že azda ten druhý to vie a spraví to podľa nás, a nemať to preverené, môže viesť k hnevu a nervozite.