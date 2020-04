Fotografia z roku 1994 ukázala, ako pred tisíckami rokov zrejme postavili Stonehenge

Je opradený mnohými legendami a každoročne ho navštívia tisícky zvedavých turistov. Záhadu okolo Stonehenge sa doposiaľ nepodarilo vyriešiť. Na čo konkrétne obrovské kamene balvany slúžili, sa možno už nikdy nedozvieme, rovnako ako to, ako sa ich vôbec v dávnych dobách podarilo na seba poukladať. Zdá sa však, že práve do tejto záhady troška svetla prináša fotografia zhotovená ešte v roku 1994.

Podobný slávnej stavebnici

Vyzerá to tak, že najobľúbenejšia detská stavebnica všetkých čias nieje výmyslom modernej doby. Starodávny chrám, ktorý všetci poznáme pod názvom Stonehenge, bol totiž zrejme postavený rovnakou technikou a dielikmi podobnými tým v slávnom Legu. Dokazuje to fotografia zhotovená ešte v roku 1994, informuje britský portál The Guardian.

Na fotografii, ktorá bola zhotovená zrejme z koša vzdušného balóna neznámym nadšeným turistom, je na vrchole jedného z obrovských kameňov vidieť diery. Tie zrejme slúžili na to, aby do nich zapadali kamene kedysi uložené na ich vrchu. Čiže postavený bol zrejme rovnako, ako dnes staviame stavebnicu Lego.

Podľa anglickej historičky Susan Greaney z English Heritage, ktorá sa o lokalitu vo Wiltshire stará, fotografia jasne dokazuje, akí zruční boli stavitelia už v dávnych dobách.

This is a rarely seen view of the top of one of the giant sarsen stones. The protruding tenons are clearing visible and the corresponding horizontal lintel stone would have had mortise holes for them to slot into. A bit like early Lego! pic.twitter.com/kPpRjIWJCp — Stonehenge (@EH_Stonehenge) April 10, 2020

Stavba mala vydržať tisícročia

„Jednou z najväčších otázok je, prečo Stonehenge postavili s tak precíznou presnosťou,“ uviedla Greaney portálu The Guardian, pričom ponúkla aj možné vysvetlenie. Podľa nej by to mohlo byť preto, že vtedajší stavitelia chrámu jednoducho chceli, aby vydržal čo najdlhšie. To sa napokon aj podarilo.

Stonehenge patrí k najznámejším kamenným stavbám na svete. Postavený bol v dobe kamennej, no vedci sa doposiaľ nedokážu dohodnúť, na čo vlastne mohol slúžiť. Podľa niektorých ide o najväčšie a najstaršie slnečné hodiny, iní zas tvrdia, že išlo o obradný chrám. Toto vysvetlenie sa núka najmä preto, že Stonehenge je postavený tak, aby svetlo pri východe aj západe Slnka svietilo rovno do stredu stavby.

Samozrejme, nechýbajú ani mnohé ďalšie legendy, podľa ktorých si túto stavbu dal postaviť samotný kráľ Artuš. Čarodejník Merlin mal Stonehenge postaviť za pomoci obrov a mali sa tu konať rôzne čary a liečebné procedúry.

Reagovala aj spoločnosť Lego

Nové zistenie o tom, že Stonehenge bol zrejme postavený rovnakým spôsobom, na akom funguje aj známa detská stavebnica, si všimol aj samotný výrobca Lega. Na na sociálnej sieti Twitter na fotografiu vtipne zareagoval slovami: „Ach, kde to celé začalo.“

Je však zrejmé, že slávny tvorca Lega sa pri vymyslení najznámejšej stavebnice na svete Stonehengeom neinšpiroval. Ole Kirk Kristiansen totiž slávnu stavebnicu vymyslel už pred viac než storočím, a to najmä preto, že sám rád veci konštruoval. Z dreva vyrábal napríklad dvere, okná, truhly, kuchynské skrinky a podobné veci. No a, samozrejme, rovnako ako stavitelia Stonehenge, aj on bol veľký nadšenec toho, keď jednotlivé dieliky jeho drevárskych prác do seba zapadali.