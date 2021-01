Film Nákaza, ktorý predpovedal koronavírus, dostane pokračovanie. Minulý rok lámal rekordy sledovanosti

Aj keď pandémie už máme všetci vyše hlavy, kto by nechcel vidieť, ako sa s ochorením popasujú hlavní hrdinovia filmu Nákaza. Ak sa vám páčil prvý diel filmu z roku 2011 pripravte sa, Steve Sodebergh totiž chystá pokračovanie.

Dočkáme sa pokračovania filmu Nákaza

Film Nákaza (Contagion) si diváci mohli prvýkrát pozrieť ešte v roku 2011. V tom čase bola neznáma nákaza, ktorá sa rýchlo šírila vzduchom a zabíjala ľudí v priebehu niekoľkých dní, len dobre prepracovaným námetom katastrofického filmu. Nikto nečakal, že sa o pár rokov premení na desivú realitu. Ako píše portál Unilad, vo filme môže divák vidieť, ako sa lekárska a vedecká komunita snaží za každú cenu nájsť liek a šírenie nákazy zastaviť.

Samozrejme, istá podobnosť medzi aktuálnou epidémiou koronavírusu a neznámou nákazou, ktorá sa šíri naprieč svetom vo filme z roku 2011, sa zaprieť nedá. V spomínanej snímke je to ale o čosi horšie než súčasná realita.

Okrem pandémie však lekári bojujú aj s panikou, ktorá je neraz ešte nebezpečnejšia, ako samotná choroba. Nepripomína vám to niečo? Aj kvôli podobnosti so súčasnou situáciou po tomto filme minulý rok siahalo viac divákov, než po iné roky. Zdá sa totiž, akoby film udalosti roka 2020 predpovedal.

Vo filme si hlavné úlohy zahrali naozaj skvelí herci, medzi nimi napríklad Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jude Law či Laurence Fishburne. V rozhovore pre podcast Happy Sad Confused sa režisér Sodebergh vyjadril, že spolu so scenáristom Scottom Burnsom chystajú vskutku zaujímavé pokračovanie. Ako píše portál Digital Spy, pokračovanie filmu Nákaza bude zasadené do mierne odlišného kontextu. Sodebergh to prirovnal k dvom farbám na vlasy, ktoré sa na seba podobajú, no predsa sú iné.

Sme zvedaví, s čím prídu tvorcovia tentokrát

V čase, keď sa začal koronavírus šíriť svetom, sa Burns v rozhovore pre portál Slate vyjadril, že počas písania scenára sa rozprával aj s ľuďmi z vedeckej komunity. Tí mu povedali, že otázne nebolo to, či v blízkej budúcnosti k pandémii dôjde. Vedci skôr tŕpli, kedy sa tak stane. Vzhľadom na to, že pandémia koronavírusu pretrváva už viac ako rok, bude zaujímavé vidieť, s čím tvorcovia filmu Nákaza prídu tentokrát.

Aj keď je film Nákaza ako stvorený pre milovníkov napätia, jeho cieľom nie je len vyvolať v divákovi pocit strachu. Môže totiž poslúžiť aj ako ukážka toho, akému správaniu by sme sa počas pandémie mali vyvarovať a naopak, čo robiť, aby sme nepodľahli panike a aby sme boli v bezpečí.