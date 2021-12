Fico tvrdí, že ho obvinili z podnecovania. Zákrok polície označil za smiešny a vymyslený od začiatku do konca

Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico po prepustení z policajnej stanice povedal, že bol obvinený z trestného činu podnecovania.

Fico označil zákrok za smiešny

“Je to vymyslené od samého začiatku až do konca,” skonštatoval Fico s tým, že nikoho k ničomu nepodnecoval. Absurdity, ktoré sú páchané touto vládnou koalíciou, podľa neho nemajú konca kraja.

“Jediným účelom tohto smiešneho zákroku bolo, aby som sa nemohol zúčastniť autoprotestu,” povedal Fico. Za absurdné považuje, že bol ako poslanec Národnej rady SR v rámci jeho práce takto predvedený na policajné oddelenie. Konanie polície vníma ako zastrašovanie zo strany ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana či špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Robert Fico zdôraznil, že takýmto protestom nič protiprávne nerobili, chceli len pokojne vyjadriť nesúhlas so stavom demokracie na Slovensku a s politikou vlády SR. Nikto podľa neho nemal záujem vyvolávať napätie. “To, čo predstavila vládna koalícia, je koniec demokracie na Slovensku. To všetci uznáte,” vyhlásil Fico. Podujatie bolo podľa neho v súlade so zákonom.

Lídra Smeru-SD odviedla vo štvrtok večer krátko po 18.00 h polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke.

Ficove zadržanie

Ako informoval portál Aktuality.sk, k Ficovi pristúpila dvojčlenná policajná hliadka a oznámila mu, že musí ísť s nimi. Ešte pred nastúpením do policajného auta sa šéf Smeru-SD stihol pristaviť pri novinároch a vyhlásil, že chceli urobiť pokojný protest cez Bratislavu a že “takto sa likviduje demokracia”. Aktuality.sk dodali, že na proteste sa zhromaždilo asi 50 ľudí, ktorí neboli v autách a pravdepodobne čakali na tlačové vyhlásenie Fica.

Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár v súvislosti s policajným zákrokom vyhlásil, že protestujúcich to nezastaví. Nemyslí si, že policajti konali z vlastného presvedčenia, ale z donútenia. Ubezpečil, že v proteste budú pokračovať a dokončia to, čo majú pripravené bez toho, aby porušovali pravidlá. “Nezastaví to ani nás, ani bežných ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa na Slovensku deje,” povedal na brífingu Blanár.