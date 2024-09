Fanúšikovia sú pobúrení tým, čo spravila Angelina Jolie. Niečo také vraj dcére nemala nikdy dovoliť

So svojimi deťmi má krásne puto a dáva to najavo. Reč je o 49-ročnej Angeline Jolie, ktorá prezradila, že má rovnaké tetovanie so svojou 16-ročnou dcérou Vivienne. Hoci je za tým údajne hlboký význam, fanúšikovia tým nie sú nadšení, ako sa píše na portáli Brightside.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čo znamená tetovanie?

Angelina sa netají tým, že je zástankyňou tetovania. Na svojom tele ich má niekoľko, no tentoraz sa rozhodla pre jedno špeciálne, ktoré si dala vytetovať aj jej dcéra. Spravila tak po nezabudnuteľnom zážitku zo spoločnej práce na Broadwayskej produkcii The Outsiders. Na pamiatku tohto špeciálneho projektu si slávna matka s dcérou dali spraviť tetovanie.

„Počas nášho pôsobenia v The Outsiders sme sa rozhodli s mojou dcérou Viv pre slová „Stay Gold”,“ povedala Angelina v nedávnom rozhovore pre CR Fashion Book. Angelina má tieto slová vytetované na vnútornej strane ruky. Kam si však 16-ročná Vivienne dala spraviť to svoje, zostáva záhadou.

„Stay Gold“ má pre obe obzvlášť veľký význam. Nejde len o názov piesne v muzikáli, ale odzrkadľuje aj posledné slová jednej z postáv, ktoré symbolizujú dôležitosť zachovania nevinnosti a dobra v náročnom svete. Je to odkaz, ktorý teraz duo matka-dcéra hrdo nesie so sebou.