Fanúšikovia Harryho Pottera majú dôvod na radosť: Chystá sa nový seriál, v jednej sérii bude vždy spracovaná jedna kniha

To, o čom sa už dlhšie špekuluje, bude, zdá sa, realitou. Štúdio Warner Bros. spolu so streamovacou platformou HBO Max plánujú zrebootovať ságu Harry Potter. Vzniknúť má seriál, v ktorom si hlavné postavy zahrajú noví herci. Plán je ambiciózny – jednu sériu pokryje vždy jedna kniha.

Médiá a fanúšikovské weby venujúce sa všetkému, čo súvisí s Harrym Potterom, počas včerajška doslova praskali vo švíkoch. Štúdio Warner Bros. (WB) sa totiž chystá spraviť to, o čom sa doposiaľ dlhé mesiace len špekulovalo. Zo 7 kníh autorky J. K. Rowlingovej, ktoré už majú svoju filmovú adaptáciu, sa totiž stane hraný seriál, informuje web Deadline.

Starý príbeh, noví herci

Správy ako prvý priniesol web Bloomberg, podľa ktorého štúdio WB, ktoré vlastní multimediálne práva k značke Harry Potter, plánuje oživiť zašlú slávu svojho niekdajšieho kasového trháku a vdýchnuť mu celkom nový život. Doslova.

Už dlhšie médiami kolovali informácie o tom, že vo WB chcú z Pottera vyťažiť čo najviac. Najmä potom, čo neuspela spin-off séria Fantastické zvery (Fantastic Beasts). Hovorilo sa o sfilmovaní 8. časti príbehu s názvom Harry Potter a Prekliate dieťa (Harry Potter and the Cursed Child), ale aj o seriálovom projekte, ktorý by nejakým spôsobom vychádzal z knižných predlôh, no zameraný by bol primárne na iné postavy.

Najnovšie informácie ale hovoria o tom, že pôjde o absolútnu prerábku kníh a ich sfilmovanie nanovo, no v seriálovej verzii. Znamenalo by to, že jedna séria by pozostávala z príbehu jednej knihy, celkovo by vzniklo 7 sérií. Nový seriál má vzniknúť exkluzívne pre platformu HBO Max.

Jediným problémom, na ktorý aktuálne vo WB ale manažment naráža, je samotná autorka knižnej predlohy. Aj keď totiž štúdio vlastní práva k tejto značke, nikto nemôže robiť nič bez dodatočného povolenia od Rowlingovej.

Naskočí na loď aj Rowlingová?

Web Deadline ale aktuálne informuje, že WB so spisovateľkou rokuje a vyzerá to, že na projekt prikývne. Na seriálovej adaptácii Harryho Pottera by mala potom pracovať ako jedna z jeho producentiek. Ak dôjde k dohode, začne sa hľadať ten najlepší scenárista, ktorý bude musieť vedieť z knižiek vyťažiť maximum.

Samozrejme, tieto správy vyvolali u fanúšikov čarodejníka s jazvou v tvare blesku na čele rozporuplné reakcie. Kým niektorým sa nepáči, že by filmové tváre boli v seriáli preobsadené novými, iní hovoria, že môže byť celkom zaujímavé sledovať, ako by sa s adaptáciou tejto fantasy série pohral nový tím tvorcov. Páči sa im tiež myšlienka, že v prípade seriálu by bolo prakticky nemožné vynechať pasáže, ktoré vo filmoch vynechané kvôli dlhej stopáži museli byť.

Seriálový Potter ma zmeniť stratégiu streamovania obsahu

V konečnom dôsledku tak Harry Potter v seriálovej podobe nemusí byť úplný prepadák a krokom vedľa. Svojich divákoch si istotne nájde, keďže generácia, ktorá na knižkách a prvých filmoch vyrastala, už má svojich potomkov, ktorí kúzlo magického sveta čarodejníkov ešte neobjavili, resp. ho postupne objavujú.

Spoločnosť HBO verí, že k dohode medzi nimi, štúdiom WB a Rowlingovou dôjde. Seriálový Harry Potter by totiž bol základným kameňom k novej stratégii streamovania seriálov. Tú HBO plánuje zverejniť už v priebehu budúceho týždňa.