Facebook chystá ďalšiu novinku. Užívatelia si budú môcť nastaviť farebné pozadia profilov

Facebook je stále najväčšou a najpoužívanejšou sociálnou sieťou na svete a takmer každý rok predstaví niekoľko vylepšení a nových funkcií. Tie sa týkajú ako desktopovej verzie, tak aj oficiálnych mobilných aplikácií, no a tá najnovšia, na ktorej Facebook usilovne pracuje, sa týka práve rozhrania v aplikácii.

Známa sociálna sieť ešte oficiálne ani nespustila svoj chystaný redizajn desktopovej verzie a už pracuje na ďalších vylepšeniach, ktoré plánuje užívateľom poskytnúť priamo v mobilnej aplikácii. Aj keď mnohým užívateľom chýba tmavý mód, ktorý je v množstve mobilných appiek už (dá sa povedať) štandardom, užívatelia Facebooku dostanú okrem toho aj ďalšie farebné možnosti. O novinke, ktorú známa sociálna sieť plánuje pre užívateľov sprístupniť, informoval web PhoneArena.

Podľa všetkého sa už čoskoro môžeme dočkať farebných pozadí v mobilnej aplikácii Facebooku. Tie si ešte pred niekoľkými týždňami mala všimnúť užívateľka sociálnej siete Twitter, Jane Manchun Wong, ktorá sa printscreenmi novinky podelila na svojom profile.

Found 10 days ago and still waiting for comments from Facebook pic.twitter.com/nRmBcE4vun

Facebook is working on adaptive color background for profile view

Jane má prístup ku skorým funkciám sociálnej siete najmä vďaka svojmu povolaniu a ako svojim followerom na Twitteri ukázala, nová funkcia je zatiaľ v štádiu príprav. Farebné pozadie totiž aplikácia brala na základe profilovej fotografie. To znamená, že pozadie profilu v mobilnej aplikácii sa zmenilo z bieleho na farebné na základe toho, aká farba prevažovala na profilovej fotografii.

To však bolo niekoľko týždňov dozadu a Facebook už podľa Jane túto funkciu zdokonalil a plánuje na nej pracovať dovtedy, kým nebude pre užívateľov praktická a vizuálne zaujímavá. Funkcia by tak mala zafarbovať kartu profilu podľa nastavenej titulnej fotky (cover photo).

Facebook improves the adaptive color Profile background prototype, now:

– adapts based on cover photo rather than profile picture

– picks the nearest color from a preset rather than calculating the average, mitigates the "ugly" color issue

previously: https://t.co/5E7uRc35PU pic.twitter.com/cVGQmLJire

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2020