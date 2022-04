Extroverti sú na tom najlepšie. Vedci prezradili, ktorá povahová vlastnosť vám zabezpečí zdravý mozog aj v starobe

S pribúdajúcim vekom človeku ubúdajú fyzické sily a zhoršujú sa aj kognitívne schopnosti. Vedci už desiatky rokov hľadajú spôsob, ako tento proces zvrátiť alebo aspoň spomaliť. Aj keď zaručený recept zatiaľ neexistuje, odborníci prezradili, ktorá osobnostná vlastnosť zaručí, že vám mozog bude slúžiť o niečo dlhšie.

Extroverti sú na tom lepšie ako neurotici

Už dlho je známy fakt, že stres nám v žiadnom prípade neprospieva. Vedcom sa však podarilo zistiť, ktorá povahová črta zaručí, že v starobe nastúpi úbytok kognitívnych schopností o niečo pomalšie. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology, ukázalo sa, že extroverti sú na tom o niečo lepšie. Na druhej strane, ľudom, ktorí sú neurotickí a sú neustále v strese hrozí, že ich kognitívne schopnosti sa budú zhoršovať rýchlejšie.

Povahové vlastnosti sú relatívne trvalé vzorce správania a premýšľania, v priebehu života sa menia len málo. Je teda pochopiteľné, že po celý náš život ovplyvňujú aj to, do akej miery sa usilujeme o zdravú životosprávu. Následne to, či sme žili zdravo alebo nezdravo ovplyvní prípadný rozvoj ochorení mozgu, ako je napríklad Alzheimerova choroba.

80-ročný človek môže žiť s mozgom mladíka

Výskumy už dlhodobo ukazujú, že neuroticizmus, teda neustále obávanie sa, spôsobuje zmenšovanie objemu mozgu. Zatiaľ sa však odborníkom nepodarilo zistiť, čo presne tento proces spúšťa. Do tohto výskumu sa podľa portálu CNN zapojilo viac ako 2 000 ľudí, pričom štúdia začala ešte v roku 1997. V priebehu rokov vedci sledovali, ako kognitívne schopnosti človeka ovplyvňuje svedomitosť, extroverzia a neuroticizmus.

Neuroticizmus ovplyvňuje, ako sa človek dokáže vysporiadať so stresom, takí ľudia zvyčajne pristupujú k životu plní úzkosti a hnevu. Zvyčajne majú nízke sebavedomie a aj najmenšia drobnosť ich dokáže rozladiť a vyvolať poriadnu vlnu frustrácie.

Svedomití ľudia sa vyznačujú nemalou dávkou disciplíny. Ich sebavedomie zvyčajne netrpí a miera neuroticizmu je nízka. U takýchto ľudí sa kognitívny úpadok s veľkou pravdepodobnosťou dostaví až neskôr. To by mohlo napríklad znamenať, že 80-ročný človek bude žiť s kognitívnymi schopnosťami mladíka a požije si o 2 roky dlhšie, ako taký neurotik. Extroverti, ktorí sa radi zapájajú do sociálneho diania, si môžu požiť bez demencie a ďalších komplikácií ešte o rok dlhšie.