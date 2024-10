Exposlanec čelí vážnemu obvineniu: Sujovi hrozí 10 rokov vo väzení, označil to za „vykonštruovanú somarinu“

Člen hnutia Republika a bývalý poslanec NR SR Miroslav Suja čelí obvineniu. Aktuálne to vyzerá tak, že sa postaví pred súd pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. V prípade dokázania viny mu hrozí 10 rokov vo väzení.

Článok pokračuje pod videom ↓

Exposlanca obvinenie nezaujíma

Ako informuje Startitup, návrh na obžalovanie podal vyšetrovateľ bývalej Národnej kriminálnej agentúry. Prípad sa týka Sujovho pôsobenia v Banskobystrickom kraji na pozícii predsedu predstavenstva, neskôr aj generálneho riaditeľa Banskobystrickej regionálnej správy ciest v rokoch 2016 a 2017.

„Vyšetrovanie v prípade bolo ukončené podaním návrhu na podanie obžaloby na Krajskú prokuratúru Banská Bystrica, a preto s ďalšími otázkami je potrebné obrátiť sa priamo na nich. Nie sú známe skutkové okolnosti oproti obdobiu, kedy bolo vo veci vznesené obvinenie,“ cituje portál hovorkyňu policajného prezídia Martinu Slávikovú.

Spolu s bývalým členom ĽSNS a aktuálne jedného z najvýraznejších členov Republiky má byť obžalovaná aj bývalá predsedníčka predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest Ivana Slivková.

„Mňa to nezaujíma, poviem na rovinu. Ja som to dal právnikom, vôbec ma to nezaujíma, bola to vykonštruovaná somarina. Ja sa nedám zastrašiť a nebudem tým zabíjať čas,“ povedal Suja pre Startitup.