Experti predpovedali, ako bude vyzerať najbližší rok z hľadiska koronavírusu

Oficiálne má svet za sebou už 6 mesiacov od prepuknutia pandémie nového koronavírusu. V priebehu času sa nakazilo až 11,7 milióna ľudí, ochoreniu podľahlo takmer 550-tisíc a vyliečilo sa aktuálne 6,7 milióna. Ako budú vyzerať najbližšie mesiace?

Na túto otázku sa pre portál Business Insider pokúšali odpovedať Stephen Morse, epidemiológ z Mailman School of Public Health Kolumbijskej univerzity a Amesh Adalja z Univerzity Johna Hopkinsa, uvádza portál ScienceAlert.

„Za týchto šesť mesiacov si myslím, že vírus bol oveľa účinejší, ako boli naše predpovede,“ povedal Morse a tiež poznamenal, že nikdy nečakal, že pandémia sa stane politickým problémom.

Obaja odborníci dúfajú, že situácia s vírusom sa do decembra v celom svete zlepší.

Svet do jedného roka

„Nemám veľkú ochotu predpovedať čokoľvek, pretože som si nikdy nepredstavoval, že reakcie budú takéto dezorganizované,“ pokračoval Morse avšak optimisticky dodal: „Dúfam, že do 30. decembra 2020 budeme mať v rukách očkovaciu látku.“

Aj Amesh Adalja odpovedal podobne: „Budeme mať predstavu o účinnosti a bezpečnosti vakcíny,“ povedal.

V skutočnosti sa očakáva, že najmenej 30 vakcín proti koronavírusu sa začne testovať na ľuďoch do konca roka a 16 je už v klinických testoch na ľuďoch, uvádza Business Insider.

Jedným zo sľubných kandidátov na vakcínu je látka od biotechnologickej firmy Moderna, ktorá tento mesiac chce vykonať klinické testovanie s 30-tisíc ľuďmi.

Aj americká vláda je optimistická. Verí, že do januára 2021 bude mať pripravených stovky miliónov vakcín. Ak sa tak naozaj stane, bude to historický rekord vo výrobe vakcín.

Doktor Anthony Fauci povedal 23. júna americkému kongresu, že vakcína by mohla byť sprístupnená koncom roka alebo začiatkom januára 2021. Uviedol, že prvé dávky by mali smerovať pre vysokorizikové skupiny a zdravotníkov a nie pre väčšinu obyvateľov USA.

Dúfajú v domáce testovanie

Morse a Adalja tiež dúfajú, že sa rozvinú ďalšie možnosti na testovanie.

„Naše testovanie je stále slabé. Dúfam, že sa to v najbližších mesiacoch zlepší a možno si potom dokážeme lepšie predstaviť skutočný výskyt a šírenie vírusu v komunite, ktoré nám doteraz uniklo,“ hovorí Morse.

Vedci sa totiž domnievajú, že skutočný počet nakazených je omnoho vyšší ako sú oficiálne čísla. Rozšírené testovanie by poskytlo lepšiu predstavu o tom, koľko ľudí vírus zasiahol.

„Ľudia by mali mať možnosť testovať sa doma na koronavírus,“ uviedol Adalja. Morse však oponuje: „Rýchle domáce testovanie by bolo pekné, ale netuším, kedy to bude možné.“

Aj iné spôsoby liečby

Zatiaľ neexistuje liek na koronavírus, liečime iba jeho symptómy. Najsľubnejším liekom je stále remdesivir, ktorý sa zdá, že hospitalizovaným pacientom pomáha sa rýchlejšie zotaviť. Klinické štúdie tiež ukazujú, že dexametazón pomáha znižovať úmrtnosť u ťažko chorých pacientov na COVID-19.

Adalja očakáva, že do decembra bude existovať viac liekov na liečbu pacientov. „Môže to zmierniť úmrtnosť,“ povedal a dodal, že už dnes majú lekári v rukách omnoho oviac nástrojov na boj s koronavírusom ako v prvých dňoch pandémie.

Konkrétne uzatváranie

Odborníci ďalej hovoria o tom, že k plošným uzatváraniam by už nemalo dochádzať. Teraz, keď už máme lepšiu predstavu o tom, kde prepuká ochorenie, bude lepšie a taktickejšie uzatvárať tzv. hotspoty, napríklad teda konkrétne oblasti či mestá. Je to výhodnejšie pre ľudí, ako aj pre štát samotný a aj politici budú ochotnejší pristúpiť k takýmto riešeniam.

Aj rok 2021 v znamení koronavírusu

Dodržiavanie pandemických opatrení je dôležité aj v súčasnosti, avšak odborníci sa obávajú, že ľudia budú jednoducho povoľovať. „Je náročné dodržiavať ešte ďalšie mesiace bezpečnostné opatrenia ako je izolácia, nosenie rúšok, dezinfikovanie rúk a v priebehu času sa z toho nezblázniť,“ hovorí Morse.

Adalja uviedol, že veľkou výzvou bude zabezpečiť, aby bolo k dispozícii dostatok vakcín. Takisto sa obáva neodborných anti-očkovacích kampaní, ktoré môžu takisto predĺžiť pandémiu. Prieskum spred dvoch mesiacov vykonaný v USA ukázal, že jeden z piatich Američanov by vakcínu proti COVID-19 odmietol.