Expert prezradil, či slovenských seniorov v tomto roku čaká ďalšie prilepšenie. Budú sa v júli opäť zvyšovať dôchodky?

Pred dvoma rokmi vtedy ešte opozičný poslanec Erik Tomáš, ktorý je v súčasnosti ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, presadil, aby sa na Slovensku dôchodky valorizovali dvakrát do roka v prípade, že dôchodcovská inflácia dosiahne minimálne päť percent.

Novela zákona vtedy priniesla niekoľko zmien. Ako informuje portál Pravda, Erik Tomáš vysvetlil, že valorizácia dôchodkov sa odvíja od tzv. dôchodcovskej inflácie za prvý polrok predchádzajúceho roka a navrhoval dobu predĺžiť na trištvrte roka. Ďalšia zmena nastala v tom, aby sa dôchodky valorizovali nielen k 1. januáru, ale aj k 1. júlu, pokiaľ bude za prvý polrok daného roka dôchodcovská inflácia minimálne päť percent.

Dôchodky sa zvyšovať nebudú

Počas roku 2023 sa teda valorizovali dôchodky až dvakrát. Prvýkrát v januári o 11,8 percenta a potom v júli o 10,6 percenta. V tomto roku sa zase dôchodky v januári valorizovali o 3,6 percenta a novopriznaným dôchodcom až o 14,5 %. Ako to bude vyzerať v júli tohto roka? Ako informoval Jozef Mihál, dôchodky sa zvyšovať nebudú.

„Nie, k 1. júlu 2024 sa dôchodky zvyšovať nebudú. Podľa § 78 ods. 2 zákona o sociálnom poistení by sa druhýkrát počas roka 2024 dôchodky zvyšovali vtedy, ak by tzv. dôchodcovská inflácia za mesiace roka 2024, nameraná najneskôr v júni 2024, presiahla 5 %. A to sa nestalo ani sa nestane, táto hodnota sa predbežne drží pod 2 %. A dôchodcov nepoteším ani mojím odhadom valorizácie dôchodkov k 1. januáru 2025 – odhadujem ju na max. 2 %,“ informoval Mihál.