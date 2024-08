Exkluzívne: Lidl prichádza s ďalšími balíkomatmi, túto novinku privítajú mnohí zákazníci. Do konca augusta ich pribudne 30

Konkurečný boj neprebieha iba na slovenskom, ale aj na poľskom trhu. Maloobchodní hráči sa predbiehajú v tom, kto zákazníkom ponúkne nižšie ceny, no rolu začínajú zohrávať aj iné, doteraz menej využívané prvky. Medzi také dozaista patria aj takzvané balíkomaty či iné služby od rôznych kuriérskych spoločností, ktoré podľa portálu Wiadomosci Handlowe v susednom Poľsku vo veľkom vybuduje Lidl. My sme zisťovali, ako to bude u nás.

Čo sa týka našich severných susedov, Lidl rozbehol na 16 prevádzkach pilotnú spoluprácu so spoločnosťou GLS. V rámci nej mohli zákazníci bez problémov prijímať a odosielať balíky priamo z obchodu, čo sa podľa dostupných správ stretlo s pozitívnou odozvou. Treba podotknúť, že nejde o obyčajné balíkomaty, ale regulérnu službu obchodného reťazca. Tá sa teraz rozšíri do viac ako deviatich stoviek predajní Lidl v Poľsku.

„Zberné miesta balíkov budú k dispozícii počas otváracích hodín predajní Lidl. Ak ich budete chcieť využiť, musíte ísť k zamestnancovi predajne v oblasti samoobslužných pokladní. Systém podporuje vyzdvihnutie a odovzdanie v rámci vrátenia tovaru, čiže aj službu vrátenia do obchodu,“ špecifikuje fungovanie systému portál Wiadomosci Handlowe.

Na Slovensku môžu zákazníci zatiaľ využívať primárne služby balíkomatov, ktoré sa stali obľúbenými na prijímanie, ale tiež odosielanie zásielok. V súčasnosti ich náš Lidl umiestnil aj na parkoviská vybraných predajní a ako sme sa od vedúceho úseku komunikácie dozvedeli, v rozširovaní tejto siete plánuje pokračovať. „Slovenská pošta ich má u nás 79, Packeta zatiaľ 16,“ uviedol pre interez na úvod hovorca Tomáš Bezák.

„Počet balíkomatov plánujeme aj naďalej zvyšovať a už do konca tohto mesiaca ich pribudne ďalších 30. Začiatkom septembra by sme ich teda mali mať 125,“ uviedol na margo rozširovania balíkomatov zástupca obchodného reťazca.