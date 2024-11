Exkluzívne: Bude pred Vianocami na pultoch dostatok vajec? Slováci nakupujú vyššie objemy nepredvídateľne, rásť bude aj cena

Potraviny na pultoch obchodných domov a rastúca cena niektorých z nich je v posledných týždňoch, ba dokonca mesiacoch témou, ktorá trápi slovenských spotrebiteľov. Rastúci trend sa dotkol aj základných potravín, no azda najvýraznejšie problémy mohli zákazníci zaznamenať pri vajíčkach.

Tie sa síce netýkali priamo ceny, no všeobecne ich dostupnosti. Najväčšieho slovenského producenta konzumných slepačích vajec, spoločnosť Novogal, postihla vtáčia chrípka, ktorá sa skončila likvidáciou všetkých nosníc. Ako uviedla TASR, po výskyte vtáčej chrípky bol nariadením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky vydaný zákaz produkcie a vývozu vajec z tejto farmy. Začiatkom novembra sa potom začalo s dezinfekciou hál.

Riaditeľ spoločnosti predpokladá, že po nevyhnutných hygienických opatreniach by firma do konca februára 2025 nabehla na 50-percentnú produkciu vajec. Objem výroby z obdobia pred vtáčou chrípkou by mala dosiahnuť do konca apríla budúceho roka.

Problémy s dostupnosťou slovenských vajec

Ako pre TASR vysvetlil riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár, výskyt vtáčej chrípky na farme v Dvoroch nad Žitavou zrejme spôsobí pokles produkcie konzumných vajec na Slovensku o 10 až 15 % na najbližšie dva až tri mesiace. Výpadok sa v reťazcoch pôsobiacich na Slovensku prejavil takmer okamžite a kým niektorí ho zvládali lepšie, u iných predajcov vajcia na pultoch chýbali úplne.

Ako uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová, Slovensko sa dlhodobo pasuje aj s nízkou sebestačnosťou v produkcii vajec. Je preto pochopiteľné, že takýto problém u jedného z najväčších dodávateľov spôsobil v domácich obchodoch problémy. Presvedčili sme sa o tom aj na vlastnej koži, nakoľko sme ešte začiatkom novembra navštívili niekoľko reťazcov v Bratislave a jej blízkom okolí. Ponuka vajec bola buď obmedzená, prípadne žiadna.

Najväčší maloobchodní predajcovia deklarovali, že robia všetko pre to, aby dokázali dopyt po vajciach pokryť do najvyššej možnej miery. Niektorí sa rozhodli problém vyriešiť prostredníctvom zahraničných dodávateľov, iní hľadali možnosti v rámci menších regionálnych fariem doma.

My sme zisťovali, ako sú na tom reťazce v týchto dňoch a či bude v predajniach dostatok tovaru aj pred Vianocami. Ďalšou dôležitou otázkou je téma cien vajec, ktorá sa bude vyvíjať od viacerých faktorov. Aj na ňu sme sa jednotlivých predajcov pýtali.

