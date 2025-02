Eva Máziková nemá problém s úprimnosťou, a to aj na tému sexu. Jej priznanie mnohých šokuje, toto by o nej nik nepovedal

Ak si potrebujete dobiť energiu, máte viacero možností. Buď zmeníte stravu, začnete pravidelne športovať, alebo si pozriete akúkoľvek reláciu s obľúbenou speváčkou. Stačí ju len počuť a hneď ožijete. Extravagantná blondínka, ktorá roky žije v Nemecku, je doslova víchor. Upozorní na seba všade, kam sa pohne. Mnohých si získala svojím podrezaným jazykom a odvahou prehovoriť o čomkoľvek.

Článok pokračuje pod videom ↓

Legendárna Eva Máziková má vo svojich 75 rokoch elánu a chuti do života na rozdávanie. Najnovšie to ukázala v podcaste Adam a Madam, v ktorom sa nebála vyjadriť k témam, ktoré sú pre väčšinu ľudí tabu. Dokonca sama priznala, že prvýkrát po dlhých rokoch od niekoho dostala nevšednú otázku. Okrem toho, že prehovorila o nevere a o tom, či ju niekedy niekto podviedol, prezradila tiež niečo viac o svojom živote s manželom.

Mnohých prekvapila informácia, že s manželom pre jeho chrápanie spávajú v oddelených spálňach. Zaujímavý bol taktiež fakt, že ju nikdy nevidel v natáčkach. Ale úprimne vysvetlila aj to, čo ju za posledné obdobie naozaj naštvalo. Je to skutočnosť, že sa influencerky príliš odhaľujú. „Influencerky, vy ste úžasné baby, naozaj. Aj preto, že sa odvážite toto všetko robiť, ukazovať sa, a tak. Ja si ale myslím, že trošičku menej je viac. Aj keď ideš na kúpalisko, si na polovicu nahá, ale to je iné prostredie. Nečuduj sa, že sú potom muži vzrušení. Toto sa stáva, lebo tie baby všetko ukazujú,“ rozohnila sa speváčka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Adam Strba (@adamstrba)

Pochválila sa tým manželovi i kamarátkam

V podcaste prezradila ešte niečo, čo dávnejšie zažila. Údajne dostala nahú fotografiu s mužským prirodzením. Moderátor sa tejto informácie chytil a hneď ho zaujímalo, či bola fotografia pekná, a či jej ju poslal niekto známy. „To ja neviem. Noro (Noro Mészároš, ktorý je speváčkiným manažérom, pozn. red.) mi povedal, že sa mi to hanbí ukázať. A ja reku: Zlatko, 74-ročná dostala takúto snímku, teraz sa budem chváliť každej babe,“ uviedla Eva s úsmevom. A hoci to vyzeralo tak, že fotografiu nevidela, opak bol pravdou. „Ale ty si tú fotografiu teda nevidela?“ opýtal sa jej moderátor. „Ale videla. Bola som zvedavá, prepáč. Musíš sa pozrieť,“ zažartovala Eva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa EVA MÁZIKOVÁ OFFICIAL (@evamazikovaofficial)

Dokonca o tomto zážitku povedala aj svojmu manželovi, ktorý sa čudoval, že sa jej to stalo v zrelšom veku. „Hneď som mu jednu dala,“ povedala speváčka a naznačila, že mu uštedrila pomyselnú facku. Taktiež priznala, že ani pred kamarátkami neostala ticho. „Neblázni, ty ešte dostávaš také veci? Ja som ešte nedostala,“ citovala Eva zrejme jednu zo svojich kamarátok. „Denne ich dostávam aj 5,“ vtipkovala herečka, ktorá to trošku prikrášlila a zveličila. Všetko bolo, pravdaže, v rámci zábavy. „Už som to potom, samozrejme, prehnala,“ priznala. „Čo sú to za ľudia, keď takéto niečo pošlú?“ začudovala sa Eva. Hneď sa k nej pridal moderátor, podľa ktorého ide jednoducho o exhibicionistov.

Nevšedná párty v Mníchove