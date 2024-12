Europoslankyňa za Smer obhajuje alkohol v parlamente: Pohárik k obedu podľa nej nie je problém, poslanci sú v práci stále

Zamestnávateľ má právo, no i povinnosť kontrolovať zamestnancov, či v pracovnom čase nie sú pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok. Na poslancov v Národnej rade SR (NR SR) sa však nevzťahuje Zákonník práce. To znamená, že to, či sa volení zástupcovia občanov v parlamente objavia pod vplyvom alkoholu, je na ich svedomí a na rokovacom poriadku.

Článok pokračuje pod videom ↓

V posledných týždňoch sa hovorí najmä o tom, že sa na pôde NR SR viackrát pod vplyvom alkoholu pohyboval Andrej Danko. Europoslankyňa Judita Laššáková (Smer-SD) sa v diskusii na TA3 vyjadrila, že na tom, že si poslanci sem-tam vypijú, nevidí nič zlé.

„Čo sa týka poslancov, ja osobne si myslím, že jeden pohárik k obedu nie je problém,“ povedala s tým, že poslanci sú predsa v práci nonstop.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Myšlienky Politikov (@myslienkypolitikov)

„To nie je, že ja si prídem a pípnem. Poslancom ste celý čas,“ dodala.

Keď sa jej moderátorka spýtala, či by bolo pre ňu v poriadku, ak by jej ponúkla pohár vína, odpovedala negatívne. „To nie. A okrem toho, ešte nie sme pri obede,“ argumentovala Laššáková.