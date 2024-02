Europarlament chce znížiť nehodovosť na cestách: Už čoskoro plánuje zaviesť takéto novinky

V Európskej únii by mali podľa webu RTVS platiť prísnejšie celoeurópske pravidlá týkajúce sa zákazu šoférovania. Európsky parlament chce, aby za nadmerné prekročenie rýchlosti, jazdu pod vplyvom alkoholu a omamných látok, nemohli vodiči šoférovať v žiadnej krajine únie. Mala by sa tak zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť nehodovosť.

Nové pravidlá by mali zabezpečiť, že ak bude pozastavená platnosť alebo odobratý vodičský preukaz osobe za vážny priestupok, bude to platiť v celej EÚ. Krajina, kde k priestupku došlo, by mala do 10 dní informovať krajinu, v ktorej bolo vodičské oprávnenie vydané. Množstvo priestupkov, ku ktorým dôjde v zahraničí, totiž ostáva nepotrestaných. Momentálne ešte nie je jasné, kedy k zmene pravidiel dôjde.