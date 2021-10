Európa sa ochladzuje, prináša prvé sneženie. Dnes dorazí aj na Slovensko, výstraha platí pre tieto okresy

Strednú Európu momentálne ovplyvňuje chladný vzduch, ktorý priniesol aj prvé sneženie. Bielu pokrývku už mohli pozorovať napríklad v Nemecku či Česku, meteorológovia zo SHMÚ predpokladajú, že dnes sa objaví aj u nás.

Ako informuje Český hydrometeorologický ústav, včera sa na horách objavili prvé snehové vločky. Snežilo už od 800 m n. m., nešlo však o vrstvu, ktorá by sa dlhodobo udržala. Viac snehových zrážok očakávajú počas dnešného dňa. Pôjde najmä o oblasť Jeseníkov a Beskýd. Zimu pripomínajú aj ranné teploty, podobne je to aj u nás. Teplota je okolo 2 stupňov, počas dňa vystúpi maximálne na 13 stupňov Celzia. Pocitovo však bude chladnejšie, ovplyvňovať to môže aj severozápadný vietor.

Prvé snehové zrážky v nižších polohách

Ochladenie počas stredy spôsobí studený front, ktorý aktuálne postupuje cez Nemecko a Poľsko ďalej na juhovýchod. Ten prinesie aj zrážky, ktoré môžu byť od stredných polôh snehové, najmä nadránom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Vo vyšších polohách sa podľa SHMÚ prechodne vytvorí aj snehová pokrývka, čo môže skomplikovať dopravnú situáciu najmä na horských priechodoch, a to hlavne na Spiši a v blízkom okolí. “Po prechode frontu sa zároveň cez alpskú nad karpatskú oblasť presunie tlaková výš, čo opäť podporí aj nočné mrazy,” uviedol SHMÚ.

Chladno bude počas stredy aj počas dňa, väčšinou osem až 15 stupňov Celzia, na severe aj menej. “Ďalšiu dávku chladného vzduchu dostaneme cez víkend a situácia bude veľmi podobná, ako tá predošlá. Podľa aktuálnych predpovedných materiálov by však mala byť posledná a po nej sa s veľkou pravdepodobnosťou začne otepľovať,” spresnil SHMÚ.

Výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke.

Výstraha pred snežením platí od 5. až do 12. hodiny. SHMÚ ju vydal pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Banská Bystrica a Brezno. “V okresoch sa v polohách nad približne 700 metrov očakáva výskyt sneženia vo veľmi skorom termíne, pri ktorom spadne do štyroch centimetrov nového snehu,” spresnil SHMÚ.

Výška snehu predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava či pohyb osôb. “Snehová pokrývka nie je v danej ročnej dobe a oblasti bežná a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,” upozornil SHMÚ.