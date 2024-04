EÚ chce prikázať, ako sa majú otvárať dvere na autách. Na Slovensku to robí málokto, no mali by ste s tým začať

Mnohé činnosti spojené s autom robíme už automaticky a často sa to týka aj otvárania samotných dverí pri vystupovaní. Mnohí sa nad ním nezamýšľajú a jednoducho dvere najbližšou rukou otvoria a vystúpia. Avšak aj nad takou činnosťou, akou je otváranie dverí, by ste mali uvažovať.

Ako píšu Autoviny, európski poslanci prišli s novinkou, ktorá má vodičov prinútiť, že pri otváraní dverí skontrolujú priestor za autom. Bežné otvorenie dverí môže byť totiž nebezpečné najmä pre cyklistov či kolobežkárov, no ohroziť v istých prípadoch môže aj chodcov.

Môže to byť nebezpečné

Rýchle otvorenie dverí do cesty môže spôsobiť náraz napríklad cyklistu, čo môže spôsobiť zranenie a vo výnimočných prípadoch až smrť. Aj vodič je vtedy v ohrození a môže dôjsť k zraneniu napríklad ruky, a tiež k poškodeniu samotného auta. Osvojenie si novej metódy otvárania dverí na aute tak má množstvo výhod pre všetkých účastníkov premávky.

Europoslanci by preto chceli, aby všetci vodiči začali pri otváraní dverí pri vystupovaní používať tzv. holandský chvat. Zjednodušene to znamená, aby ste dvere otvárali vzdialenou rukou k dverám auta. To spôsobí, že vaše telo sa prirodzene otočí a vy sa pozriete za seba a tak zbadáte prípadného cyklistu, kolobežkára či iného účastníka premávky, ktorého by prudké otvorenie dverí mohlo ohroziť.

Názov tohto otvárania dverí pochádza logicky z Holandska, kde je používanie bicyklov vo veľkej obľube a vodiči týmto spôsobom denne predchádzajú množstvu kolízií.

Autoviny pripomínajú, že napríklad vo Veľkej Británii je takéto otváranie dverí povinnosťou a polícia ho aj kontroluje. Pravdou síce je, že niektoré moderné autá dokážu vodiča pred takouto kolíziou informovať, avšak jej samotnej nezabránia.

Osvojiť si tento chvat pri vystupovaní z auta by si tak mali vodiči aj bez nutnosti nariadenia, keďže ide o bezpečnosť ostatných. Samozrejme, ideálne by mal vodič poučiť aj pasažierov v aute, ktorí by pri vystupovaní mali postupovať rovnako, keďže ku kolízii môže dôjsť aj pri vystupovaní z hocijakých dverí na aute.