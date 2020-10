Elon Musk ukázal, ako by mohla vyzerať vlajka planéty Mars. Základom je fotografia od fanúšika

Elon Musk sa netají svojimi ambíciami o dobývaní Marsu. Už do 5 rokov by chcel vyslať na červenú planétu prvú ľudskú posádku, pričom jeho snom je na Marse založiť ľudskú kolóniu. Preto je celkom pochopiteľné, že planéta by mala mať aj vlajku. A jeden z návrhov sa objavil na sociálnej sieti Twitter.

Fotograf John Kraus zverejnil na Twitteri fotografiu zo štartu rakety Falcon 9. Jej impozantnosť, keď prelieta popred Slnko, zaujala šéfa spoločnosti SpaceX Elona Muska. Pravdepodobne bol ňou až tak očarený, že fotografiu povýšil na to, aby sa stala predlohou vlajky Marsu, informuje portál Fontech.

I wrote an extensive piece for my @Patreon supporters about capturing Falcon 9 transiting the sun on Tuesday: How I did it, some (very) candid thoughts on the photo’s overwhelming reception, and why scrubs are a not-fun but worthwhile part of the process: https://t.co/tMGR6NAP2f pic.twitter.com/ips99t2vWz

— John Kraus (@johnkrausphotos) October 8, 2020