Banská Štiavnica je zaradená medzi 5 najkrajších filmárskych lokácií roka. Hlasovať za ňu môžete aj vy

Banská Štiavnica bola zaradená medzi piatich finalistov súťaže o najkrajšiu európsku filmovú lokáciu. Slovenská filmová agentúra Banskú Štiavnicu do súťaže prihlásila na základe minisérie Dracula, ktorú minulý rok v meste spoločne natáčali štáby televízie BBC a streamovacej služby Netflix.

O víťazovi súťaže neziskovej organizácie The European Film Commissions Network (EUFCN) rozhodne verejnosť v online hlasovaní.

Zahraničný štáb si Štiavnicu zamiloval

„Banskú Štiavnicu sme nominovali vzhľadom na to, že si v minisérii Dracula takpovediac zahrala najviac zo všetkých slovenských lokácií, kde sa nakrúcalo. Vo výslednom diele sú jasne rozpoznateľné Starý hrad, ako aj okolité uličky mesta,“ prezradila manažérka SFA Zuzana Bieliková. Reakcie zahraničného štábu na prostredie historického banského mesta boli podľa Bielikovej veľmi pozitívne.

„Táto lokácia sa dokonale hodila k opisu scenára Draculu. Potrebovali sme nájsť kláštor, ktorý by mal vnútorné otvorené nádvorie, takže keď dovnútra vošiel Dracula, mníšky boli uväznené vlkmi. Všetko, čo sme potrebovali, sme našli v Banskej Štiavnici. Personál z Banskej Štiavnice bol veľmi ústretový a ak by sa vyskytla ďalšia príležitosť, určite by som sa sem vrátila nakrúcať,“ povedala producentka Sue Vertue z Hartswood Films.

Záujem sa každoročne zvyšuje

„Je to obrovská vec, výherné lokácie sú vždy prezentované na filmovom festivale Berlinale. Stovky producentov z celého sveta tam každoročne hľadajú nové spolupráce a lokácie pre svoje najnovšie projekty,“ vysvetlil pre TASR Patrick Horváth, riaditeľ spoločnosti Location Bros, ktorá sa venuje vyhľadávaniu filmárskych lokalít na Slovensku. Podľa Horvátha Banská Štiavnica na malom priestore ponúka filmárom neskutočne veľa, navyše v krásnom prostredí a v zachovanom stave.

Záujem u zahraničných producentov o nakrúcanie na Slovensku sa podľa Horvátha v posledných rokoch zvyšuje. „Slovensko má veľký počet hradov, zámkov a kaštieľov, divokú prírodu či socialistickú architektúru. Druhým dôvodom je určite 33-percentný cash rebate, čiže forma návratnosti investícií od Slovenskej republiky.

Produkcia, ktorá investuje nad istú sumu prostriedkov v našej krajine, bude mať možnosť uchádzať sa o návratnosť tretiny investícií,“ vysvetlil Horváth s tým, že štátnu návratnosť filmových investícií má Slovensko najvyššiu spomedzi okolitých krajín. Narastajúci záujem potvrdila aj Bieliková z SFA s tým, že 33-percentnú podporu audiovizuálneho priemyslu zatiaľ dostalo 18 rôznych projektov.

Hlasovať môžete aj vy

Okrem Slovenska reprezentovaného Banskou Štiavnicou sa do pätice finalistov súťaže dostali lokality z Talianska, Nemecka, Litvy a Severného Macedónska. Z prihlásených lokácií vybrala finalistov päťčlenná odborná porota, o víťazovi sa však rozhoduje v online hlasovaní na webovej stránke www.cineuropa.org. Hlasovanie je otvorené do 12. januára 2021, viac informácií nájdete na tejto stránke.