Dvom ľuďom odtrhlo hlavu, plakal len pri jednom prípade: Bývalý kat prezradil, ako si odsúdení predlžovali život

Na konci roka 2021 fungoval trest smrti v 55 krajinách, pričom medzi ne patril aj Egypt. Portál Vice sa rozprával s mužom, ktorý v minulosti roky vykonával prácu popravcu a bol tak pri viac ako tisícke úmrtí. Prezradil, ako sa na popravu pripravoval, či ako si dokázali odsúdení predĺžiť život hoci aj o pár minút.

Na svete existuje množstvo rôznych, často veľmi zvláštnych zamestnaní, ktoré pre svoje špecifiká môže vykonávať len určitá skupina ľudí. Platí to aj o katoch, ktorí sú vykonávateľmi toho najhoršieho rozsudku, teda trestu smrti.

Chcel tu prácu kvôli rešpektu

Vice vo svojom videorozhovore predstavuje niekdajšieho popravcu, ktorý odhalil mrazivé zákutia svojej dlhoročnej kariéry. V priamych otázkach neváhal odpovedať na rôzne komplikácie, rituály, žiadosti väzňov či dôvod, prečo sa živil prácou, pri ktorej ľuďom nasadil na hlavu čiernu plachtu, uviazal im slučku a poslal ich na druhý svet.

„Túto prácu som chcel robiť pre rešpekt, ktorý z nej plynie. Keď ste popravcom, vzbudzujete veľký rešpekt. Aby ste sa stali popravcom, musíte byť psychicky veľmi silný človek. Môže to robiť len osoba, ktorá má minimálne 30 alebo 40 rokov. Mladšia myseľ stále dospieva a mohlo by ju to zničiť. Taktiež je dôležité, aby ste sa veľa modlili,“ opísal Ashmawy dôvod výberu tohto povolania a základné podmienky na jeho vykonávanie.

Kat na dôchodku priznáva, že je to krutá práca a na vašich pleciach je veľký tlak. Po prvej poprave dve noci vôbec nespal, pričom vždy sa obával, či všetko prebehne, ako má. Nemal strach z toho, že jeho pohyb niekomu vezme život, ale z toho, že ho sledovali desiatky ľudí a jeho prácou bolo nič nepokaziť.

Necítil vôbec nič

„Niekedy to bolo náročnejšie, ale väčšinou som bol emocionálne neprítomný. Príprava bola dôležitá, musíte myslieť na to, že pokiaľ je človek vysoký, lano musí byť kratšie, ak zas nízky, musí byť trocha dlhšie,“ pokračoval.

Ashmawy, čo je egyptské pomenovanie pre vykonávateľov trestu smrti, sa vo výpovedi podelil aj o zvláštne a divné momenty z kariéry. „Divné momenty sa stávali. Keď sa niečo pokazilo, museli sme telo dať naspäť hore a opäť nastaviť slučku. V dvoch prípadoch sa mi stalo aj to, že sa hlava počas popravy odtrhla od tela. Stalo sa to u muža, ktorý vážil 178 kilogramov, niečo podobné bolo aj neskôr so ženou,“ opísal.

Posledné žiadosti pred smrťou? Cigarety či pohár vody

Posledné momenty pred popravou si odsúdení žiadali rôzne veci, no najčastejšie to bolo ešte pár minút života. Poľa slov popravcu na dôchodku išlo o pohár vody či cigaretu. Na záver rozhovoru sa priznal, že v jednom prípade sa rozcítil natoľko, že seriózne plakal za obeťou aj napriek tomu, že vždy vedel tento tlak zvládnuť.

„Išlo o policajta, ktorý sa omylom ocitol na fotografii medzi vplyvnými mužmi vtedajšej spoločnosti. Bol nevinný, no odsúdený na šibenicu. Vtedy som vážne plakal, aj keď nie za osobou, ale kvôli nespravodlivosti, akej sa jeho duša na svete dočkala,“ zakončil Ashmawy.