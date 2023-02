Dumbledore extrémne zostarol a mnohí to prehliadli: Ľudia sú šokovaní z odhalenia „chyby“ v Harrym Potterovi

Všimli ste si, že postava Dumbledora iba za niekoľko rokov extrémne zostarla? Fanúšikov Harryho Pottera zmiatlo, keď si uvedomili, aký je výrazný rozdiel vo vzhľade tejto postavy vo Fantastických zveroch a flashbackoch do minulosti vo filmovej ságe Harryho Pottera.

Fantastické zvery sú prequelom k Harrymu Potterovi, čo znamená, že sa ich dej odohráva pred udalosťami obľúbenej série o mladom čarodejníkovi. Dumbledore však pôsobí vo Fantastických zveroch podstatne mladšie, než vo flashbackoch z Harryho Pottera, aj keď sa líšia časovo iba o 11 rokov.

Na Twitteri sa nad touto otázkou hlbšie zamyslela jedna fanúšička, ktorá zdieľala dve fotografie — prvá pochádzala z filmu Fantastické zvery a druhá z flashbacku v Harrym Potterovi. Záber na jednej bol situovaný do roku 1927 a na druhej 1938. A Dumbledore sa za tento krátky čas radikálne zmenil.

„Toto je Dumbledore v roku 1927 a toto v roku 1935… Čo sa stalo?“ opýtala sa na sociálnej sieti.

